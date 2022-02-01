النظر بعين واحدة

آراء

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ? يَوْمًا فَقَالَ:

«يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ». رواه الترمذي.

الشاهد من الحديث مهما حاولوا تهميشك، أو إيذاءك سواء مادياً،أو معنوياً لن يستطيعوا وتظهر الحقيقة ولو بعد حين، ومن الأمثلة:

من خلطوا بالأنساب وقد ظهر لهم (الدي أن ايه) الحمض النووي، وأثبت العكس عما قيل وعما نسب،لذا كثير من المؤلفين والكتاب يتعمد تهميش فئة أو التغاضي عنها أو عدم الاهتمام بها،وذلك لعدم وجود مصلحة وقد انكشفوا وانكشف فشلهم وتزويرهم للتاريخ،وعند وجود المصلحة تنكشف جميع الأوراق.

محاولة تغطية الشمس بمنخل أمر صعب وشيء غير ممكن ومن المستحيل حتى لو اجتمعت عليك الناس لن تستطيع ذلك.

