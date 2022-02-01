زيارات وزير الإعلام للصحف.. بارقة أمل

آراء

في خطوة مباركة استهل بها معالي وزير الاعلام حمد روح الدين بداية عهده بزيارات متتابعة الى الصحف الكويتية، هذه الخطوة التي اعادت التفاؤل الى جمهور الاعلاميين بمختلف اطيافهم.

إن زيارة معالي وزير الاعلام الى الصحف اليومية كانت اشبه بالدفعة والمؤازرة والتشجيع وذلك من اجل ان تستمر هذه الصحف داعما للوطن والحرية والديموقراطية، كما ان زياراته من شأنها ان تؤكد للعالم ان الكويت بها حرية اعلام متفردة بين دول المنطقة.

وجاءت كلمات معالي الوزير اثناء زياراته للصحف اليومية حافلة بالبشارة لجميع الاعلاميين وذلك عندما اكد ان وزارة الاعلام تسعى جاهدة الى سن قانون الاعلام الموحد بطريقة جديدة تمنح حرية اعلامية وتنظم عمل الاعلام وتضمن حقوق الاخرين وعدم اشغال الصحف بشكاوى كيدية.

ان تأكيد وزير الاعلام ان المحتوى الاعلامي الصحافي يخلق وعيا مجتمعيا يكون فيه الانسان اساس النهضة وعنصرها الرئيس يظهر اهمية الرسالة السامية للاعلام الكويتي ويؤكد أهمية دوره في نهضة الكويت.

كما ان ايمان معالي وزير الاعلام بان الصحافة كسلطة رابعة لا يمكن ان تزدهر وتؤتي اكلها إلا عن طريق اعطاء مساحة من الحرية المنضبطة باخلاقيات المهنة تؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح فالعمل الصحافي بلا حرية منضبطة اشبه بالتخريب المتعمد فالحرية التي تحافظ على الوطن وليست الحرية التي تحطم الاوطان والبلاد.

إن الاعلام والصحف والاعلاميين يسيرون على نهج الآباء المؤسسين للعمل الصحافي بارين بولائهم لوطنهم ولقيادتهم الرشيدة، حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهده من كل مكروه.

