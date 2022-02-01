مصر تجاوزت المغرب إلى نصف النهائي

دوليه

بلغ المنتخب المصري نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون بعد فوزه المثير على نظيره المغربي 2-1 في ربع النهائي. أول من أمس.

وتقدم الأسود في الدقيقة 7 من ركلة جزاء سجلها سفيان بوفال لكن محمد صلاح أدرك التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 قبل أن يحرز محمود تريزيغيه الهدف الثاني في الدقيقة 100 في الوقت الاضافي الاول.

وضرب الفراعنة موعدا مع الكاميرون في نصف النهائي حيث ستقام المباراة بعد غد فيما يلعب قبلها المنتخب السنغالي مع بوركينا فاسو الأربعاء. وقدم الفراعنة مباراة مميزة رغم تلقي هدف مبكر حيث قلبوا الطاولة على المغرب وتغلبوا على كل الظروف وأبرزها الإصابات التي ضربت قلب الدفاع المتألق أحمد حجازي والحارس محمد أبوجبل.

وجاءت بداية المباراة مثيرة للغاية بعدما سقط أشرف حكيمي في الدقيقة 3 بمنطقة الجزاء إثر التحام مع أيمن أشرف وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء أحرز منها سفيان بوفال هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 7.

وبعد دقائق من انحصار الكرة في الوسط بدأ الفراعنة في شن هجمات على المرمى المغربي في محاولة لإدراك التعادل وتصدى ياسين بونو حارس المغرب لتصويبة قوية من أيمن أشرف ثم تسديدة أخرى من أحمد فتوح.

وظهرت خطورة محمد صلاح على فترات رغم الضغط الشديد عليه من المنتخب المغربي حيث ظهر صلاح محاطا في الكثير من اللقطات بلاعبين أو ثلاثة.

وبدأ منتخب مصر الشوط الثاني بنزول تريزيغيه على حساب أحمد حجازي المصاب وكاد البديل أن يهز الشباك بتسديدة مرت بجوار القائم. وأدرك الفراعنة هدف التعادل عن طريق صلاح الذي استغل رأسية محمد عبد المنعم التي ردها ياسين بونو وتابعها نجم ليفربول في الشباك.

وتراجعت مصر وعاد المغرب إلى الضغط الهجومي وتصدى الحارس محمد أبو جبل لتسديدة خطيرة واشتبك اللاعبون بعد احتكاك بين أشرف حكيمي ومصطفى محمد.

وتألق أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر وتصدى لأخطر فرص المغرب من ضربة رأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات. وتعرض أبوجبل لإصابة ورفض الخروج من الملعب مع تلقيه للعلاج أكثر من مرة وأشرك منتخب مصر لاعبه أحمد سيد زيزو بدلا من عمر مرموش.

ودفع وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب بعمران لوزا وريان مايي على حساب يوسف النصيري وأملاح في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وأشرك منتخب مصر مدافعه محمود علاء على حساب أيمن أشرف في بداية الوقت الإضافي ووجه منير الحدادي تسديدة قوية علت العارضة وغادر محمد أبوجبل الملعب في الدقيقة 95 لصالح زميله الشاب محمد صبحي.

ونجح تريزيغيه في تسجيل الهدف الثاني لصالح مصر من صناعة رائعة لمحمد صلاح.

وأشرك المغرب زكريا أبو خلال على حساب أيمن برقوق وضغط المنتخب المغربي لتسجيل التعادل وشارك لاعبه طارق تيسودالي على حساب منير الحدادي بينما شارك رمضان صبحي بدلا من مصطفى محمد مهاجم الفراعنة. وحصل منتخب المغرب على خطأ أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 120+1 وخرج الحارس بونو من مرماه في محاولة للتعادل.

وتحولت الكرة إلى هجمة مرتدة للفراعنة حيث واجه 3 لاعبين من مصر مدافعا مغربيا واحدا والمرمى خال من حارسه ورغم ذلك أهدرها رمضان صبحي بغرابة شديدة.

