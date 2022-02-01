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دوليه

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صلاح رجل المباراة


حصد محمد صلاح قائد منتخب مصر جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا بالكاميرون. وقاد صلاح الفراعنة للانتصار 2-1 على المغرب بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني الذي أحرزه محمود حسن تريزيغيه.
وأبدى صلاح سعادته البالغة بفوز الفراعنة على المغرب والاقتراب خطوة جديدة من الدور النهائي. وقال صلاح في تصريح عقب فوزه بلقب رجل المباراة «اللقاء كان صعبا للغاية على الفريقين وأمر رائع أن يفوز منتخب مصر على فريق بحجم المغرب». وهنا صلاح الشعب المصري على الفوز مؤكدا أن المنتخب حقق هدفه بالتأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا.


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