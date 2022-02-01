حجازي وأبو جبل يصابان في العضلة الضامة

دوليه

أعلن منتخب مصر عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة وأحمد حجازي مدافع الفريق في العضلة الضامة. وتعرض النجمان للإصابة في مواجهة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. وودع الثنائي المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة وفاز بها الفراعنة 2 ـ1. وأوضح المنتخب في بيان أن حجازي وأبو جبل سوف يجريان أشعة للتأكد من التشخيص المبدئي لإصابتهما في العضلة الضامة. يذكر أن لعنة الإصابات ضربت المنتخب المصري بقوة حيث غادر الكاميرون الظهير أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام نيجريا في الجولة الأولى للدور الأول كما غاب محمود الونش عن المباريات الأخيرة للإصابة أيضا. وفي لقاء ساحل العاج بثمن النهائي تعرض الحارس محمد الشناوي وزميله حمدي فتحي لإصابات عضلية وغابا عن مواجهة المغرب. وانضم لهؤلاء الحارس محمد أبو جبل وأحمد حجازي ويأمل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة في استعادة المصابين قبل موقعة الكاميرون الخميس المقبل.

