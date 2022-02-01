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دوليه

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السنغال آخر المتأهلين


أكملت السنغال عقد المنتخبات المتأهلة الى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوزها على غينيا الاستوائية 3-1 أول من أمس في ياوندي. وسجل فامارا دييدهيو (28) وشيخو كوياتي (65) واسماعيلا سار (79) اهداف السنغال، ويانيك بويلا سام (57) هدف غينيا الاستوائية. وضربت السنغال موعدًا في نصف النهائي مع بوركينا فاسو في الثاني من فبراير، في حين تلتقي الكاميرون الدولة المضيفة مع مصر في 3 منه. ويعد المنتخب السنغالي مرشحاً للوصول الى منصة التتويج لأول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفاً في نسخة 2019، نظراً لضمه كوكبة من النجوم المنتشرين في الأندية الأوروبية.
وكان منطقياً أن يكون المنتخب السنغالي بقيادة المدرب أليو سيسيه وفي الملعب نجم ليفربول الانكليزي ساديو مانيه الافضل، حيث سيطر على المجريات على نحو كامل حيث اعتمد المدير الفني على قوته الضاربة بوجود أفضل حارس في العالم ادوار مندي المحترف مع تشلسي الانكليزي ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي وظهير بايرن ميونيخ بونا سار ومدافع باريس سان جيرمان عبدو ديالو وفي الوسط لاعب سان جرمان أيضاً ادريسا غاناغايي وصانع ألعاب ليستر سيتي ناماليس مندي ومانيه.


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