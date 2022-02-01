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دوليه

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النهائي على ملعب «أولمبي»


ستقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية على ملعب أولمبي في ياوندي بعد أن رفع الاتحاد الأفريقي أول من امس تعليقه اقامة المباريات على الملعب الذي شهد وفاة ثمانية أشخاص في حادثة التدافع في 24 يناير. وفي ضوء قرار «الكاف»، سيتسنى للمباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي المقرر إجراؤها في 3 فبراير ان تقام بشكل طبيعي، فضلا عن المواجهة النهائية في 6 فبراير. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان «بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، وافقت اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي بالإجماع على رفع التعليق المفروض على ستاد أوليمبي». وأضاف «بعدما عزّزت اللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون من الأمن والموارد بشكل كبير في ستاد أوليمبي، فإنّ كاف واثق من أن سلامة وأمن المتفرجين والزوار سيكونان مضمونين».


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