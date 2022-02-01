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دوليه

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يونايتد أوقف غرينوود


أعلن نادي مان يونايتد إيقاف مهاجمه مايسون غرينوود حتى إشعار آخر بعد مزاعم حول اعتدائه على امرأة، وذلك بحسب ما أشار بيان النادي الانكليزي أول من أمس.
وأشار يونايتد في بيان أصدره أولمن أمس «لن يعاود مايسون غرينوود التمارين أو خوض المباريات حتى إشعار آخر». وكان سبق أن أصدر يونايتد بيانا اول في وقت سابق عقب تأكيد الشرطة أنها تجري تحقيقات في اتهام غرينوود، 20 عامًا، باستخدام العنف تجاه امرأة.
وجاء في بيان يونايتد الأول «نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق. مان يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع».


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