نادال.. تاريخي في «أستراليا»

دوليه

توج الإسباني رافاييل نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه في النهائي أول من أمس على الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات لمجموعتين بعد مباراة غاية في القوة. وتوج رافا باللقب بعد مباراة ماراثونية استمرت لـ5 ساعات و24 دقيقة، 2-6 و6-7 (5-7) و6-4 و6-4 و7-5.

ونجح الإسباني البالغ من العمر 35 عاماً بنيل لقب أستراليا المفتوحة للمرة الثانية من أصل ست مباريات نهائية، بعد الأول قبل 13 عاماً (2009).

وحقق الماتادور الإسباني اللقب رقم (21) في البطولات الكبرى وبذلك أصبح أكثر لاعب يفوز ببطولات الغراند سلام أمام الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر (20) والصربي الفذ نوفاك دجوكوفيتش (20).

وحرم نادال منافسه الذي يصغره بعشرة أعوام من أن يصبح أول روسي يحرز لقب البطولة الأسترالية منذ مارات سافين عام 2005 وأول لاعب في عصر الاحتراف يفتتح رصيده من الألقاب الكبرى بتتويجين على التوالي، بعدما سبق له الفوز بلقب فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي على ديوكوفيتش الفائز على الروسي في نهائي أستراليا العام الماضي.

ونتيجة خسارته النهائي للعام الثاني توالياً، فشل مدفيديف الذي كان يخوض النهائي الكبير الرابع في مسيرته، في إزاحة ديوكوفيتش عن صدارة تصنيف المحترفين (في تصنيف الحادي والعشرين من الشهر المقبل لأن البطولة الأسترالية أقيمت العام الماضي في تلك الفترة بسبب تداعيات فيروس كورونا).

وجدد نادال تفوقه على مدفيديف بعدما تغلب عليه أيضاً في نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2019، محققاً فوزه الرابع على الروسي من أصل خمس مواجهات بينهما.

وكان نادال يخوض نهائي البطولات الكبرى للمرة التاسعة والعشرين في مسيرته، بفارق مباراتين نهائيتين خلف صاحبي الرقم القياسي ديوكوفيتش وفيدرر، وقد نجح الإسباني الذي أبعدته الإصابة عن الملاعب خمسة أشهر الموسم الماضي ثم ابتعد في بداية العام الحالي بسبب فيروس كورونا، في أن يصبح ثاني لاعب في عصر الاحتراف، والرابع في التاريخ يفوز بكل من البطولات الكبرى مرتين على الأقل، وهو إنجاز حققه ديوكوفيتش العام الماضي عندما فاز ببطولة رولان غاروس للمرة الثانية.

وأنهى ميدفيديف المجموعة الأولى بواقع 6-2، وفي زمن وقدره 42 دقيقة، ثم تعذّب كثيراً في الثانية قبل أن يحسمها 7-6 (7-5) بعد مرور 84 دقيقة. لكن نادال عاد بقوة في المجموعة الثالثة وفاز بها 6-4 في 64 دقيقة. كما فاز نادال بالرابعة بنفس النتيجة 6-4 بـ62 دقيقة معيداً الأمور إلى نقطة البداية. ونجح رافا بتحقيق الانتصار في المجموعة الخامسة والأخيرة (7-5) بـ72 دقيقة.

