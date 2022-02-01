البرازيل والأرجنتين تواجهان باراغواي وكولومبيا

دوليه

تستضيف البرازيل نظيرتها باراغواي فجر الأربعاء في مدينة بيلو أوريزونتي، فيما تلعب الأرجنتين مع كولومبيا، وبوليفيا مع تشيلي، وبيرو مع الاكوادور.

وضمن المنتخب البرازيلي تواجده في مونديال قطر 2022 بتصدره الترتيب الجنوبية برصيد 36 نقطة من 11 فوزاً و3 تعادلات دون أن يذوق طعم بتلقي الخسارة. وبفارق 4 نقاط عن الأرجنتين. سيسعى المنتخب البرازيلي لاستعادة نغمة الفوز بعد التعادل أمام الإكوادور للحفاظ على صدارته للتصفيات أمام ملاحقه المباشر المنتخب الأرجنتيني. من جانبه أكد النجم المخضرم داني ألفيس، ظهير أيمن البرازيل، أنهم رغم تأهلهم بالفعل لمونديال 2022، إلا أن «الالتزام» تجاه المنتخب يجبرهم على بذل أقصى ما لديهم. وأوضح ألفيس، خلال مؤتمر صحافي بمدينة بيلو هوريزونتي «لقد تأهلنا بالفعل للمونديال، لكن الالتزام عندما نرتدي قميص المنتخب لا يعني التأهل فقط، بل صناعة التاريخ لبلد يعيش كرة القدم بطريقة خاصة للغاية». ويستعد «السيليساو» لاستقبال منتخب باراغواي، على ملعب (مينيراو). وتابع نجم برشلونة «أعلم أنه في كل مرة أرتدي فيها قميص المنتخب، في كل مرة تأتي فيها الجماهير للمدرجات، فعليهم أن يشاهدوا أفضل نسخة لنا في الملعب، بغض النظر عن موقف المنتخب». ويعتقد ألفيس أن خبرته قد تسهم في تقوية الأجيال الجديدة، التي انضمت مؤخرا للمنتخب، بفضل «جديته وتفانيه». وشدد على أنه يحلم بالدفاع عن ألوان منتخب بلاده في المونديال، الذي سيكون الثالث في مسيرته. وقال في هذا الصدد «كنت أرى نفسي دائما داخل المنتخب، ليس لأنني صاحب أفضلية، لكن بعدد المباريات التي خضتها، وبالالتزام والشخصية والانضباط».

