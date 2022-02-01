خالد غلوم في ذمة الله

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فقدت الاسرة الرياضية لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني لاطاحة المطرقة خالد غلوم الذي وافاه الاجل، وقد كان المرحوم من اللاعبين المميزين في حقبة السبعينيات والثمانينيات واستطاع ان يحقق العديد من الارقام والمراكز المتقدمة طوال مشواره الرياضي واحرز الميدالية البرونزية في بداية مسيرته مع المنتخب في البطولة العربية 1977 التي اقيمت في سورية، كما حصل على الميدالية الفضية في البطولة العربية ببغداد 1979 وكذلك برونزية العرب في تونس 1983 وبعد اعتزاله اللعب اتجه لخوض مجال التدريب وعمل في القادسية والاتحاد لعدة سنوات وقدم الكثير من اللاعبين والابطال. والقسم الرياضي يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من اسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

