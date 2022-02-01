الأزرق وليبيا في «اللقاء الثاني»

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يتجدد اللقاء بين الأزرق وضيفه الليبي في الساعة 07:30 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. وحقق الأزرق انتصاراً مستحقاً في المواجهة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي بهدفين دون رد سجلهما مبارك الفنيني وشبيب الخالدي.

ويستعد الأزرق لتصفيات كأس آسيا «الصين 2023» التي من المفترض إقامتها في يونيو المقبل، كما سيقيم المنتخب معسكراً تدريبياً في مالطا مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يحافظ الإسباني كارلوس غونزاليس مدرب الأزرق على التشكيلة التي خاضت مباراة السبت بحثاً عن المزيد من الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً في الجانب الهجومي بعد أن ظهر الخط الدفاعي بشكل جيد أمام مهاجمي المنتخب الليبي الذين يمتازون بالمهارات العالية. وخاض الأزرق المباراة الأولى بتشكيلة ضمت الحارس سليمان عبدالغفور، وخالد صباح، وفهد الهاجري، وحمد حربي، وراشد الدوسري، وحمد القلاف، وطلال الفاضل، ورضا هاني، وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني، وشبيب الخالدي الذي عانى من إصابة عضلية لكنه جاهز لمواجهة الليلة. وأشرك المدرب في الشوط الثاني النجم بدر المطوع، وناصر لافي، وبندر بورسلي، وفواز عايض، وعبدالعزيز ناجي.

وأبدى غونزاليس رضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبين في المباراة وشدد على امتلاك اللاعبين لعقلية الفوز والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني، في المقابل قال مواطنه خافيير كليمنتي مدرب ليبيا أنه يهدف إلى بناء المنتخب من خلال منح الفرصة للاعبين الشباب والاعتماد عليهم في المباريات الودية.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم كويتي يتكون من عبدالله جمالي (حكمًا للساحة)، سيد علي وسعود الحساوي (مساعدين)، عمار أشكناني (حكماً رابعاً)، وسعد الفضلي (حكماً لتقنية الفيديو المساعد)، وعلي كريم (مساعداً لتقنية الفيديو).

