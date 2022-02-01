«المدرسي» يبدأ مشواره في دوري الكرة النسائية اليوم

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يلتقي فريق الاتحاد المدرسي «تحت 18 سنة» مع فريق فتيات العيون في الـ 04:00 مساء اليوم على ملعب عبد الرحمن البكر بالعديلية ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائي على الملاعب العشبية الذي ينظمه اتحاد الكرة بمشاركة 6 فرق هي نادي سلوى الصباح والتضامن وفتيات العيون بالاضافة الى اكاديمية الخليج واكاديمية يوفنتوس والاتحاد المدرسي الذي يسجل اليوم مشاركته الأولى في البطولة. من جانبها اكدت د. شيخة العلاطي مدير فريق الاتحاد المدرسي جاهزية اللاعبات للمشاركة الاولى الرسمية من خلال الحصص التدريبية التي اجريت في الفترة الاخيرة تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة المدربة نسيمة العبيدي وفجر احمد مدربة اللياقة ، وقالت: «تم تسجيل قائمة اللاعبات في اتحاد الكرة والتي ضمت لاعبات المدارس فقط بالاضافة الى 8 لاعبات فوق السن يسمح بمشاركة 4 داخل الملعب و4 كبدلاء وهن ايضا من مدربات الاتحاد المدرسي خاصة ان لائحة الاتحاد المدرسي تمنع مشاركة لاعبات الاندية المحلية في أنشطة ومسابقات الاتحاد من اجل منح الفرصة لابراز المواهب». واضافت العلاطي: «نطمح في المنافسة على المراكز الاولى في اول مشاركة رسمية لنا خاصة ان اللاعبات لديهن الطموح لتحقيق ذلك»، مضيفة ان الجهازين الفني والاداري عمل على اختيار العناصر المتميزة بجانب ترك 6 مقاعد في قائمة اللاعبات لتسجيل من يستحق خلال الفترة المقبلة من خلال مراكز الموهوبين التي يقيمها الاتحاد المدرسي.

