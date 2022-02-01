«الكويت الإنكليزية» كرَّمت العوضي

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كرمت أسرة مدرسة الكويت الانكليزية الطالب والبطل الشاب في لعبة التنس محمد العوضي، والذي انسحب أخيراً أمام لاعب الكيان الصهيوني في البطولة الدولية للمحترفين تحت 14 سنة في دبي، بحضور مالك المدرسة المربي محمد جاسم السداح وأسرة المدرسة.ويأتي التكريم انطلاقا من تشجيع وتحفيز إدارة المدرسة على تقديم مثل تلك النماذج الرائعة، حيث قال السداح في تصريح صحافي إن «الموقف الذي اتخذه الطالب العوضي يدعونا جميعا إلى القيام بتكريمه والفخر والاعتزاز بالموقف البطولي الذي قام به بعدم اللعب أمام لاعب الكيان الصهيوني المحتل، حيث شغل جميع وسائل الإعلام بهذا القرار الشجاع».

