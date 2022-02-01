الغربللي: أخطأت بالمغادرة.. ولكن استمعوا لي واعرفوا الأسباب

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أنهى منتخب كرة اليد مشاركة ضعيفة في البطولة الآسيوية بتحقيقه المركز السابع بالفوز على نظيره الاوزبكي 32-30 في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن الذي جمعهما أول من أمس في البطولة التي اختتمت أمس في مدينة الدمام السعودية. وكان المنتخب الكوري الجنوبي خطف البطاقة الخامسة المؤهلة إلى كأس العالم بانتصاره الصعب على المنتخب العراقي 26-24 في لقاء تحديد المركز الخامس، وبذلك تكون منتخبات قطر والبحرين والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية بلغت المونديال الذي يقام في بولندا والسويد 2023.

وفوت «أزرق اليد» فرصة سانحة لبلوغ المونديال بعد أن أخفق في التأهل إثر حلوله رابعاً وأخيراً في المجموعة الثانية في الدور الرئيس. وخسر الأزرق أمام البحرين في الدور الثاني بفارق كبير، قبل أن يسقط للمرة الثانية على التوالي أمام إيران بفارق هدف واحد في لقاء كان في متناوله، فيما فرط بالفرصة الأخيرة بتعادله مع العراق في مباراة تقدم في شوطها الأول بفارق 7 نقاط. والقت الهزيمة بظلالها على اللعبة فقدم اتحاد كرة اليد استقالته إلى الجمعية العمومية واقال الجهاز الفني كما شطب لاعب الأزرق والكويت عبدالله الغربللي بشكل نهائي بعد تركه المنتخب والعودة إلى الكويت دون إذن.

واعترف الغربللي بخطئه أول من أمس في حديث إعلامي، وقال انه اصيب بفيروس كورونا قبل المغادرة مع الفريق ما ابقاه في الحجر لمدة 10 أيام ثم لحق بالوفد ولم يتدرب سوى مرتين قبل أن يشارك في البطولة حيث لم يقدم المستوى المأمول بالإضافة إلى معاناته من الإصابة والضغوط النفسية الامر الذي دفعه إلى مغادرة الوفد والعودة إلى الكويت، وتابع: «بعد العودة تلقيت العديد من الاتصالات تطلب مني العودة إلى الفريق»، مضيفاً: «حاولت بعدها أن اصلح خطأي فعدت سريعاً إلى الفريق واخبرت المدرب انني جاهز للمشاركة لكنهم اخبروني ان هناك خللا في تسجيلي حال دون مشاركتي». وقال الغربللي إن احدا لم يخبره بقرار شطبه بشكل رسمي حيث سمع الخبر عبر وسائل الاعلام». مطالبا الاستماع إلى الاسباب التي دفعته إلى هذا التصرف.

