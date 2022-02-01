تعليق مشاركة المبيلش والبوص والقحطاني

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قررت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الكويتي لكرة القدم في اجتماعها أول من أمس تعليق مشاركة اللاعبين فواز المبيلش، سلمان البوص ومحمد القحطاني وذلك للتحقق من أهليتهم بالمشاركة في مسابقات الاتحاد وفق ما يقدم من مستندات ذات صلة بالموضوع، وإعمالا للمادة 34 من لائحة اوضاع اللاعبين حفاظا على سلامة إجراءات الاتحاد والأندية واللاعبين بما لا يترتب عليه آثار مستقبلية متعلقة بانعقاد أهلية اللاعبين، وبما لا يتعارض مع الضوابط الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» بشأن الانتقالات الجسرية الصادرة في نوفمبر الماضي. وكان القادسية أعلن تعاقده قبل أيام مع المبيلش والبوص اللذين كانا يمثلان خيطان والساحل على التوالي قبل أن يحصلا على بطاقتيهما الدوليتين، فيما تعاقد السالمية مع القحطاني الذي مثل في وقت سابق نادي القادسية قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري العماني ويحصل على بطاقته الدولية.

