كاظمة واصل الصدارة.. والكويت اكتسح الجهراء في «السلة»

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حقق الكويت انتصارا عريضا على الجهراء واكتسحه بسهولة 118-55 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، كما فاز القادسية على برقان 75-63، في الوقت الذي واصل فيه كاظمة صدارة البطولة بفوزه السلة على القرين 92-65.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة دون هزيمة، يأتي بعده الكويت 15 نقطة، ثم الجهراء 12 نقطة، والقادسية 11 نقطة، وبرقان والقرين 9 نقاط لكل منهما.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.

وعلى عكس مواجهتهما في القسم الأول التي شهدت منافسة محتدمة وامتدت إلى وقت اضافي، جاءت مباراة الكويت مع الجهراء من طرف واحد فقط إذ تسيد الأبيض اللقاء دون صعوبة وأنهى الأمور من الربع الأول الذي تقدمه في نهايته بفارق 21 نقطة 27-6. وواصل الأبيض تفوقه في الربع الثاني مقدماً عرضا فنيا مميزاً ومنهيا الربع 53-20، وواصل الكويت على هذا المنوال في الربعين الأخيرين ليتقدم في الثالث 89-35، قبل أن ينهي اللقاء بانتصار كاسح 118-55. وفي المباراة الثانية استعاد القادسية نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام كاظمة في الجولة الماضية بالفوز الصعب على برقان 75-63. وتأخر الأصفر الذي تنتظره مواجهة قوية أمام الكويت الجولة المقبلة، في الربع الأول 13-14، قبل أن يأخذ الأفضلية في الربع الثاني 25-23، ثم حافظ على تقدمع في الربع الثالث 50-45، وتمسك بالنتيجة في الربع الأخير ليحقق الانتصار 75-63.

وفي اللقاء الأخير واصل المحترف الأميركي زاك لوفتون قيادة البرتقالي إلى الانتصارات بتسجيله 39 نقطة ليحقق كاظمة الفوز على القرين 92-65. ولم يجد كاظمة صعوبة في فرض اسلوبه فأنهى الربع الاول 18-15، والثاني 47-20، والثالث 67-46، قبل أن يفوز 92-65.

