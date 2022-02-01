السعودية تبحث عن «بطاقة المونديال»

دوليه

يبحث المنتخب السعودي عن بطاقة التأهل إلى مونديال 2022، عندما يحل ضيفا على نظيره الياباني اليوم على ملعب سايتاما، في مباراة لحساب الجولة الثامنة بالمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة، فيما يستقبل المنتخب العماني نظيره الأسترالي ضمن المجموعة نفسها في مباراة مفصلية لأحلام العمانيين للتمسك بأمل بلوغ الملحق كأفضل ثالث.

وفاز المنتخب السعودي على اليابان في جدة (1-0)، في أكتوبر الماضي.

ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، مقابل 15 نقطة لليابان و14 لأستراليا و7 لعمان و4 للصين، وتتذيل فيتنام برصيد فارغ.

وسيضمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل مباشرة لكأس العالم في حال الفوز على اليابان، دون النظر لنتيجة مباراتيه الأخيرتين، إذ سيرتفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما يتوقف رصيد اليابان عند 15 نقطة. وحتى في حال فوز منتخب اليابان في آخر مباراتين سيصل إلى النقطة 21، بينما لو حصل منتخب أستراليا على 9 نقاط سيصل إلى النقطة 23، ليظفر بالبطاقة الأولى، بينما يبلغ الأخضر المونديال حينها، ببطاقة المركز الثاني. أما في حال فوز اليابان سيتجمد رصيد منتخب السعودية عند 19 نقطة، لكنه سيبقى في الصدارة، بينما يرتفع رصيد منافسه إلى 18 نقطة. وفي المقابل سيبلغ الصراع ذروته في حال فوز أستراليا على عمان إذ سيرفع «السوكرز» رصيد إلى 17 نقطة، وحينها ستزداد إثارة الجولتين 9 و10 لمعرفة المنتخبين المتأهلين بالبطاقات المباشرة.

أما إذا تعادل الأخضر مع اليابان، مع هزيمة عمان أمام أستراليا، سيقفز الأخير للوصافة. وفي المجموعة الأولى يحل المنتخب الإماراتي، ضيفًا على نظيره الإيراني، اليوم، على ستاد آزادي بطهران، وتسعى الإمارات إلى حصد النقاط الثلاثة، لحسم المركز الثالث في المجموعة، إذا خسر لبنان أمام العراق، ضمن الجولة نفسها. أما الهدف الثاني هو كسر المنتخب الإماراتي، لحاجز النحس الذي يلازمه أمام إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، إذ لم يتمكن منتخب الإمارات من تحقيق الفوز على إيران في تاريخ المواجهات التي جمعتهما في التصفيات. وسيكون الهدف الثالث، هو الثأر من خسارة المواجهة الأخيرة، عندما فازت إيران 1-0 في 7 أكتوبر الماضي.

ويواجه منتخب لبنان، نظيره العراقي، اليوم على ملعب رفيق الحريري في صيدا. ولعل معركة الأمل الأخير في احتلال المركز الثالث، تشعل حسابات لقاء اليوم. ويحتل منتخب لبنان، المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن العراق خامس الترتيب. وفي مباراة أخرى، يواجه منتخب سورية، نظيره الكوري الجنوبي، ويتذيل «نسور قاسيون»، ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين، أما منتخب كوريا الجنوبية فيحتل الوصافة برصيد 17 نقطة.

