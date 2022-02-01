سامح شكري: الاجتماع التشاوري جاء بثمار جيدة للعمل العربي

وطن النهار

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ان الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس بالكويت جاء بثمار جيدة للعمل العربي العربي تجاه القضايا المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية وكان لمصر فرصة سانحة للتفاعل وطرح الرؤى مع الأشقاء العرب.

وأرجع شكري قي تصريح صحافي عقب الاجتماع التشاوري نجاح الاجتماع لجهود الكويت ونظرا لعدم وجود برنامج مسبق وجدول اعمال والتعامل في طرح الموضوعات بأريحية تامة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن توحيد الرؤى المختلفة والتعامل مع الامن القومي العربي لمواجهة التحديات والحفاظ عليها مشيرا الي انه تم طرح عدد من المقترحات ليتم عرضها على اجتماع الجامعة العربية القادم.

ونوه وزير الخارجية الى ان الاجتماع التشاوري جاء مثمراً لجميع الاطراف المشاركة من حيث مواجهة العالم العربي للتحديات التي تواجهه في الفترة الحالية.

تجدر الإشارة إلي أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس بالكويت «1+1» وشارك فيه 20 وزير خارجية وممثل للخارجية كان برئاسة الكويت التي ترأس الدورة الحالية على المستوى الوزاري وتم خلاله عقد عدد من المباحثات بين وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في الاجتماع.

