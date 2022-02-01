«الداخلية»: لجان قيد الناخبين تبدأ أعمالها الشهر الحالي

وطن النهار

اعلنت وزارة الداخلية عن بدء اعمال لجان تأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخابات على ان تبدأ أعمالها خلال شهر فبراير الحالي.

واوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان ذلك جاء نظرا لأن المادة السادسة من القانون رقم (35 لسنة 1962) والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين.

وان المادة الثامنة من ذات القانون تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام.

ولفتت الى انه نظرا لصدور القرار الوزاري بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب فإن هذه اللجان ستبدأ أعمالها خلال شهر فبراير من هذا العام حيث يشمل التعديل السنوي إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التى يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية وإضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين عاما واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الـ21 عاما.

وذكر البيان ان التعديل يشمل ايضا إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة وحذف أسماء المتوفين وأسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق وحذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

ودعا البيان المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم مبينا ان الشروط التى يلزم توافرها هي أن يكون طالب القيد كويتي الجنسية وفقا للقانون وأن يكون بالغا من العمر 20 سنة ميلادية كاملة خلال شهر فبراير 2022 وان يقدم طالب القيد الى اللجنة الجنسية الأصلية وصورة عنها وكذلك البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها.

