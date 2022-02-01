إغلاق جسر جابر صباح كل جمعة.. لممارسة الرياضة

وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على اقتراح العضو المهندسة مها البغلي في شأن اغلاق جسر جابر صباح كل يوم جمعة، وتخصيص تلك الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفادياً للحوادث، اضافة للموافقة على اقتراح العضو د. علي ساير العازمي في شأن تخصيص أراضٍ لنوادٍ مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الاسكانية الحديثة.

ووافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة رقم «13» في منطقة القبلة، كما تمت الموافقة على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير العقارات أرقام «1+6» و«17» الواقعة ضمن القطعة رقم 6 في منطقة شرق.

ووافقت اللجنة برئاسة د. علي بن ساير على الاقتراح المقدم من د. حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2024، وأبقت على الجدول طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها وإلغاء تخصيصها.

ووافقت كذلك على الاقتراح المقدم بشأن إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة، فيما حفظت الاقتراح المقدم بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر للجنة البارالمبية الكويتية، كما وافقت على ضم موقع البلدية فرع محافظة حولي المكون من المباني أرقام 101 و102 و103 في منطقة السالمية قطعة 117، وعلى الاقتراح المقدم من العضو المهندسة مها البغلي بشأن إغلاق جسر جابر صباح كل يوم جمعة وتخصيص هذه الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفاديا للحوادث.

وأحالت إلى لجنة المخطط الهيكلي الاقتراح المقدم بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، فيما حفظت الاقتراح المقدم من الأعضاء مشعل الحمضان وأحمد هديان الخاص بإضافة أنشطة تجارية في المسالخ وزيادة عدد الرخص التجارية للأنشطة الحالية. ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضو المهندس عبد السلام الرندي بشأن بناء مواقف حكومية أو خاصة متعددة الأدوار للقوارب بانواعها، بسعر رمزي عند الواجهات البحرية وكل المحافظات مع تقديم خدمات الصيانة وتعبئة الوقود وقطع الغيار، فيما أحالت الكتاب المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص موقع لاستزراع الروبيان في منطقة شمال الصبية إلى الجهاز التنفيذي. واقرت اللجنة الاقتراح المقدم من العضو د. علي بن ساير بشأن تخصيص أراضٍ لنوادٍ مستقلة تمارس أنشطة مختلفة في المدن الإسكانية الحديثة، ووافقت على إعادة تنظيم موقع مسجد غصاب الزمانان ومواقف السيارات وحديقة عامة في منطقة الفنيطيس في القطعة رقم 1 ضمن محافظة مبارك الكبير، كما وافقت على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة في منطقة الفنيطيس قطعة رقم 9 في محافظة مبارك الكبير.

