وزير الصحة: خطط دائمة لزيادة أجنحة «كورونا» ووحدات العناية المركزة

وطن النهار

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد حرص الوزارة على تدعيم مستشفى جابر بمزيد من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات مثمنا الجهود الحالية ومستواها المتميز.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها في مستشفى جابر رافقه فيها وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا وذلك للوقوف على جاهزية المستشفى لاستقبال حالات (كوفيد19) وللاطلاع الى احتياجات الهيئة الطبية.

واشاد الوزير السعيد خلال الجولة بجهود جميع الكوادر الطبية العاملة في المستشفى وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية مثمنا المستوى المتميز في تقديم الخدمة الطبية وفق أفضل معايير الجودة.

نسب الاشغال

ومن جانبها أوضحت الوزارة في بيان عقب الجولة ان وزير الصحة اجتمع مع عدد من الكوادر الصحية والإدارية والطبية والفنية العاملة في المستشفى وفرق (كوفيد19) من المستشفيات الأخرى للتأكيد على استمراية التنسيق والعمل كفريق واحد. وافادت ان الوزير استمع إلى شرح حول نسب الاشغال الحالية في الأجنحة المخصصة لحالات (كوفيد19) ووحدات العناية المركزة وخطة المستشفى لرفع عدد الأجنحة ووحدات العناية المركزة عند الحاجة وأوجه التنسيق والتعاون بين أقسام المستشفى. وأشارت الى وجود خمسة أجنحة في قسم الباطنية لحالات (كوفيد19) كما تم اليوم تجهيز جناح اضافي ليصل العدد إلى ستة أجنحة فضلا عن البدء بتجهيز جناح آخر جديد ليكون جاهزا لاستقبال الحالات في غضون يومين. على صعيد آخر أكدت وزارة الصحة التزامها وتطبيقها لقوانين العمل للجهات المختصة في البلاد بشأن توفير بعض الأعداد من أعضاء الهيئة التمريضية موضحة انها آلية منظمة لسد حاجة سوق العمل من بعض العمالة في الوزارة وغيرها من جهات الدولة الرسمية. وقالت الوزارة إن ذلك يتم عبر التعاقد مع شركات مؤهلة وفق القوانين المنظمة لهذا الشأن في البلاد.

وأوضحت ان هذه الآلية متبعة في الوزارة منذ أكثر من عقد إلا أن نسبة الحاجة لتوفير الهيئة التمريضية عبرها تم تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لافتة الى انها قامت بالاستعاضة عن ذلك عبر التعاقد المحلي المباشر أو من خلال مذكرات التفاهم مع الدول التي تتوفر فيها هذه التخصصات وذلك بعد استيفاء متطلبات وشروط التوظيف.

