محافظ العاصمة: هدم العقارات مرتبط بتوافر الأمن والسلامة

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ضرورة عدم تنفيذ اي عمليات هدم في كل مناطق المحافظة قبل معاينة الموقع من الجهات المعنية والتأكد من توافر جميع الاشتراطات العامة والخاصة لاسيما المتعلقة منها بالأمن والسلامة.

جاء كلام الخالد خلال الزيارة التفقدية التي أجراها إلى موقع هدام في بنيد القار تضرر منه سكن للممرضات بأضرار مادية بسيطة، والحمدلله لم يكن هناك إصابات بشرية، ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وفريقه وعدد من مسؤولي المحافظة الى جانب تواجد مدير مستشفى السلام د. أيمن المطوع في موقع البلاغ على موقع الهدم. واضاف الخالد ان الحادث الذي وقع جراء عدم توافر سبل اشتراطات السلامة وتضرر سكن الممرضات الى أضرار مادية يدفع باتجاه تشديد الرقابة على مباني الهدم وعلى المقاولين أيضاً، داعيا الجهات الرقابية والمسؤولة الى تكثيف الجولات الميدانية في مختلف مناطق المحافظة للتاكد من توافر شروط السلامة.

