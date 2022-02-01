«القوى العاملة»: إغلاق عيادة بلا ترخيص.. وضبط 16 عاملاً

وطن النهار

فيما شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة مكثفة مساء امس على مجموعة من العيادات الخاصة في عدد من مناطق البلاد للتأكد من التزام العيادات والعمالة المتواجدة بها بالنظم واللوائح المنظمة للعيادات الطبية والمهن المعاونة لها، رصدت اللجنة المشتركة ممثلة بالهيئة العامة للقوى العمالة ومباحث شؤون الإقامة ووزارتي الصحة والتجارة، جملة من المخالفات وضبط عدد من العمالة المزاولة للمهن الطبية دون ترخيص. في هذا السياق، اعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء د. مبارك الجافور، عن ضبط جملة من المخالفات، بالإضافة الى ضبط عيادة غير مرخصة من وزارة الصحة، إلى جانب ضبط 16 عاملاً مخالفاً لمزاولتهم المهن الطبية والمعاونة دون ترخيص من الجهات المعنية.

وقال الجافور في تصريح صحافي، إنه تم تحويل العمالة المخالفة إلى مباحث شؤون الإقامة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مناشداً أصحاب العيادات بضرورة الالتزام بالقوانين واستيفاء كل الاشتراطات الصحية والتراخيص الخاصة بمزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها.

