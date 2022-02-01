الحواج: على مجلس التعاون تجاوز التردد إلى الإنجاز

وطن النهار

لم يمض أسبوع منذ مطلع العام الجديد 2022، ولم تجف أحبار «الحبر الأعظم» للمنجمين بعام سوف تسوده الطمأنينة، وتتحول جائحته الكونية إلى مجرد وباء مكاني، حتى فاجأتنا «الطبيعة»، أو «الجغرافيا» أو تاريخ الأمراض بمتحور جديد قادم من القارة السمراء، أطلقوا عليه بـ«أوميكرون».

وما أن انتهت احتفالات العالم بـ«الكريسماس» حتى بدأت أعداد الإصابات بل والوفيات من جراء الإصابة بـ«أوميكرون» في تزايد مضطرد حتى تجاوزت الأرقام اليومية سقف المليون إصابة عالميًا.

انغلقت دول، وغضت البصر دول أخرى، استسلمت أمم، وقاومت أمم أخرى، ولكن ظل العالم على وتيرته الاحترازية، رحلات مكوكية ما بين الإشارات الضوئية المرتبطة بشدة الفيروس، وانفتاح مبرمج حسب «التاج الأخضر» المرسوم على تطبيقات «السمارت فون» المحمول بين أيادي الناس في المنطقة والعالم.

بين هذا وذاك، خرجت قضايا من تحت لفحات البرد القارس التي سادت المنطقة مؤخرًا، وأخرجت من بين ثناياه الأسئلة.

قمة الرياض لم تبت في قضايا التعليم بالمنطقة، والقمم السابقة أشارت إلى حتمية الاعتراف الخليجي بالاعتمادات الأكاديمية القطرية مباشرة ومن دون تلكؤ، التعاون الإقليمي مازال على المحك، وشدة الأعصاب التي تنال من الراغبين في تفعيل بروتوكولات التعاون الخليجي مازالت على أشدها، هل يا ترى يتحول الكلام إلى أفعال، والأحلام إلى مشاريع، وهل يا ترى نعيش لنرى طالبنا الخليجي وهو يتجول بين الجامعات الوطنية في المنطقة بكل سلاسة ومن دون معادلات اعتبارية، أو إعادة اعتراف من كل دولة خليجية على حدة؟

نقلنا هذه الهواجس إلى الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بالمنامة بوصفه رائدًا للتعليم الجامعي الأهلي، ورئيسًا لرابطة الجامعة الخاصة الخليجية ورئيسًا للمكتب التنفيذي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة العربية البروفيسورعبدالله يوسف الحواج.. وكان هذا الحوار:

كيف ترى ذلك التلكؤ الخليجي في الاعتراف بالاعتمادات الأكاديمية القطرية بكل بلد عضو على حدة؟

هذا السؤال وجيه، ويسعدني أن نبدأ حوارنا مع صحيفتكم الغراء «النهار» بدولة الكويت الشقيقة بالإجابة عليه، حيث أن هذه القضية يطول شرحها، وحيث أنه على الرغم من قرار دول مجلس التعاون الخليجي بالاعتراف المباشر والفوري بالاعتمادات الأكاديمية الخليجية التي تحصل عليها الجامعات من دون الحاجة إلى إعادة اعتراف من أي دولة أخرى، يعود بنا إلى الوراء طويلاً بالتحديد عندما تم إقرار هذا الاتفاق، خرجت أصوات لتشير إلى اعتماد خليجي آخر، أو إلى تأسيس هيئة اعتماد أكاديمي خليجي قد يستغرق قيامها عشرات السنين ولن تقوم، وإلا فبماذا تفسر الاتفاق الخليجي بالعملة الموحدة والسوق الخليجية المشتركة وجواز السفر الواحد، و..و..و، وقرارات أخرى كثيرة لم ينتج عنها سوى الانتظار.

ونحن بحاجة إلى قرار شجاع من مسؤولي مجالس التعليم العالي أو وزراء التربية بالمنطقة بتفعيل قرارات القمم المتلاحقة، بضرورة اعتماد شهادات جميع الجامعات المعتمدة من دون حاجة لوفود زائرة، أو لمسؤولين يراقبون وكأنهم يشككون في معايير الدولة الشقيقة التي تحظى بالاحترام والاعتراف من بقية الدول الأعضاء في المجلس، حيث لا يمكن أن تعترف بنا الدول العظمى في العالم والمتقدمة علينا كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان وغيرها، ولا يعترف بنا أشقاؤنا في المنطقة.

باختصار نحن نحتاج فقط لجسارة في التطبيق، وليس لإعادة تفريغ القرارات من محتواها، نحتاج لخطوة استباقية على الطريق من الحكومة الكويتية تحديدًا ومن المسؤولين عن المنظومة في المملكة العربية السعودية، هذا إذا كنا جادين في تفعيل التعاون الأكاديمي الإقليمي، وإذا ندرك حجم الخطر المحدق بمنطقتنا ليس على مستوى السياسة والصراع الدولي والإقليمي على مقدرات الإقليم فحسب، إنما أيضًا على مستوى تجريف المعارف، وضرورة تطويع الإمكانات بحيث تحترم قضايا ومشكلات المجتمع الخليجي الواحد، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بتوحيد الإنفاق على البحث العلمي، وتجسير الهوة والفجوات بين ما يتم رصده لتوطين المعارف والبحوث، وتلك التي تخضع للاستيراد من الخارج بهدف الاستهلاك السريع وحسب، ونحن نحتاج لشجاعة تحديد المواقف ليس إلا، لعدم تردد لو كان الأمر بيدي، وإلى قرار حاسم بعيدًا عن بيروقراطية الرتابة التي تتسم بها العديد من القرارات الإقليمية منذ أربعين عامًا ويزيد.

تسييس الكوارث

هذا الواقع يجرنا إلى وضعية دول المنطقة ودورها في مجال مواجهة الطبيعة الصعبة، أوزون تتسع فجوته، ومناخ مازال يتغير بانحراف شديد عن وضعيته الكونية الأولى، وبلاد مهددة بالزوال مثلما أشارت قمة باريس المناخية الأخيرة، ترى هل مشاريعنا باتجاه حفر المزيد من الأنهار الخضراء يمكن أن يجنبنا خطر المناخ الصعب؟

بالتأكيد نعم، ولكن دعنا نتحدث عن كون أصبح متحدًا في كل المخاطر، ومختلفًا في وسائل مواجهتها، دعنا نتحدث عن دول مازالت تمارس عاداتها القديمة وتتسبب في توسيع ثقب الأوزون مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين حيث تبلغ مساهمة كل منها ما نسبته 25% من إجمالي المسؤولية الكونية، وهو ما يعني أن أميركا والصين وحدهما مسؤولتان عن نصف الانبعاثات الحرارية على الأرض، في حين تتجه الـ50% المتبقية من المسئولية على بقية دول العالم، وهذا يؤشر باتجاه ضرورة أن تتفق الدولتان الأعظم في العالم، وألا تقومان بتسييس الكارثة، وتبادل الاتهامات فيما بينهما، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، أو فعلته، وكلكم تحت سقف هذه السماء سواسية سواء كنتم دولة نووية يُشار إليها بالبنان، أو دولة سباقة في إنتاج التكنولوجيا المحدثة ومن بعدها الطوفان، سواء كنتم من الأثرياء الذين يتكلون على الغير في إنتاج كل شيء، أم من الفقراء الذين ينتظرون المساعدة في عالم شديد البخل في تقديم المساعدات.

وتحت هذا السقف من الاعتبارات يمكننا الحديث عن دورنا، هنا يمكن أن يأتي دورنا، في زراعة مزيد من الأنهار الخضراء، تشجير المنطقة من خلال مشروع ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وسواء عن طريق الميزانية الكونية المقدرة بـ100 مليار دولار سنويًا كدفعة أولى حتى عام 2050 أو 2070، هذا إذا كنا جادين في التعاون مع بعضنا البعض، وإذا كنا مصدقين بالفعل ما نحن فيه، وهذا ما تؤكده الظواهر البحثية الدورية والمظاهر الطبيعية الموسمية بأن هولندا وأجزاء من بريطانيا والاسكندرية قد تزول من فوق سطح الأرض بقدوم 2050، وفي أحسن الأحوال مع نهاية هذا القرن، إذا كنا جادين في الذود عن كوكبنا، وفي حماية تراث الإنسانية، بل وفي وجود البشر كل البشر على سفينة نوح العملاقة بكل سلام وأمان، فإننا لا سبيل أمامنا سوى التعاون ثم التعاون، وليس التسييس ثم التناحر ثم التناحر.

مسؤولية المنطقة

نفهم من هذا أن المنطقة مسؤولة مثلما هو العالم، وأن الخطر الكوني المحدق لن يستثني أحدًا، وأن التشرذم أو الانكفاء أو الاكتفاء بالتصريحات الاحتفالية لن يجدي نفعًا، وحالة الكوكب تتجه من سيء إلى أسوأ. هذه الحالة سيدي، هل يمكن أن ترتبط بالأشكال التي آلت إليها جائحة كورونا مؤخرًا؟ هل الكون المريض قد أسهم في تشكيل عائلات فيروسية جديدة يمكنها إصابة الإنسان مباشرة من دون عائل أو وسيط؟

أنا لا أستبعد أي شيء خصوصًا أن منظمة الصحة العالمية حتى اللحظة لم تتوصل إلى مصدر كورونا، هل من «ووهان» الصينية، أم من مدن أخرى؟ هل من الخفاش اللعين أو آكل النمل الغامض، أو الأفعى المرقطة، أم من مخلوقات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان؟

قد يكون للطبيعة المجهولة هذا الفعل الفادح، وقد يكون للمناخ المتقلب تلك الأيدي التي عبثت بمقدرات البشر ولم تستثن أحدًا، وقد يكون الإنسان نفسه هو العدو الأول لنفسه لكن لا أحد يخشى التصريح ولا حتى التلميح بأن التقدم الهائل سوف يعقبه زوال هائل؟

نصف الكوب

إذا كان ذلك يمثل قتامة إلى أبعد الحدود في المشهد الكوني ونحن مازلنا على بعد متحور جديد لكورونا منذ مطلع العام، هل هناك أي امتلاء في نصف الكوب الذي يبدو ولأول وهلة أنه فارغ؟

أنا بطبعي متفائل، وأرى في النصف الممتلئ من الكوب بصيص أمل مبعثه أن غريزة حب البقاء سوف تنتصر، وأن الإنسان الذي يكافح من أجل حياة ديدنها «عقيدة وجهاد» لا يمكن أن يستسلم إلى سفن أخرى مثقوبة وأمامه سفينة نوح وهي محملة بالعدة والعتاد.

ثقب أوزون من هنا، وجائحة من هناك، نعم لكن يمكن للتقدم العلمي الهائل أن يفعل فعلته لو تكاتف الكون، ولو اتفق الكبار والأثرياء على كلمة سواء، ولو حرصنا في إقليمنا المتعثر على إنتاج التكنولوجيا المفيدة بدلاً من استهلاك الفتات من التكنولوجيا الضارة، أن نقوم بتطويع التقدم العلمي الهائل ليصبح في خدمة الإنسان والإنسانية، وليس في خدمة الشيطان والفتنة الانتقائية، والعالم مثلما أشرت أصبح رهينة في أيدي غموض كوني كاسح، والكون المهيض لم تعد لديه من أدوات لتوجيه الطبيعة الغادرة سوى ما يرد إليه من تعليمات عن طريق بشر يحلمون بعالم أفضل، وكون أنظف، وسماوات مفتوحة ولكن أشد نقاوة وبراءة من التي لوثناها بأيدينا، وأهملناها بأفعالنا، وشغلناها بما هو ليس في مقدورها.

قديمًا كنا نقول إن أمطار السماء خير وبركة، واليوم نسأل السماء من أين تأتينا الأمطار، ولم يعد لدينا لا خير ولا بركة؟!

لا ضمانات في الحياة

إذا كان ذلك يمثل واقعًا وتحديًا، فهل تضمن بأنه لو تحقق لنا ذلك يمكن أن تختفي جائحة كورونا بنهاية 2022 وتتحول إلى وباء مكاني مثلما يؤكد الكثيرون؟ وهل هناك ضمانات بألا يختفي هذا الكون لو تكاتفت الشعوب التي تعيش عليه من أجل حماية الكوكب من الزوال؟

لا شيء مضمون في هذه الحياة، فجميعها اجتهادات، وجميعها حلول تنتمي لواقع اللحظة، ولا تنتمي للمستقبل المجهول، لا أحد يدري إذا ما كانت كورونا سوف تختفي، أم أنها قد تبيد عشرات الملايين بل مئات الملايين في المستقبل المنظور، ولا أحد يستطيع التكهن بأن ثقب الأوزون سوف يلتئم لو ضبطنا إيقاع الانبعاثات الحرارية وتمكنا من السيطرة على درجة حرارة الأرض، ولا أحد يمكنه تقديم شهادة اعتماد واضحة المعالم بأن كل ما جاء به العلماء خلال الفترة القريبة الماضية سيكون قاطعًا وحازمًا وحاسمًا وكلمة أخيرة، كل ما أستطيع التأكيد عليه، هو ألا نغفل العلم ونحن نتحدث عن ظواهر كونية، ولا نتجاهل التعاون ونحن نوقع على اتفاقيات خليجية، ولا نكابر في التصحيح ونتمادى في الخطأ، ونحن ندرك بأن هذا التمادي قد يؤدي بنا إلى التهلكة.

