إخلاءات بقوة القانون.. للمتخلفين عن مستحقات الدولة

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن قرب عملية تنفيذ إخلاءات موسعة بحكم القانون للمتخلفين عن سداد التزاماتهم المستحقة للدولة منذ سنوات.

وبينت المصادر أن هناك الكثير من المنتفعين بأملاك الدولة العقارية، ولم يقوموا بسداد التزاماتهم المستحقة منذ سنوات طويلة دون جدوى.

واستدركت قائلة، ان قائمة الإخلاءات للمنتفعين بأملاك الدولة لا تتوقف فقط على عدم سداد الالتزامات، بل تشمل أيضاً من قاموا بتغيير العين المؤجرة من قبل الجهات الحكومية في غير الأغراض التعاقدية المنصوص عليها بين الدولة والطرف المستفيد منها.

وأشارت المصادر، إلى أن الإخلاءات المرتقبة تشمل الأشخاص الذين قاموا بعدم استغلال القسيمة موضوع الانتفاع بغرض الاستفادة منها في أمور لا تمس النشاط الصناعي بأي شكل من الأشكال.

وتأتي خطوة الجهات الحكومية المعنية، في ظل التوجهات الجادة نحو تحصيل مستحقات الحكومة المتراكمة والتي اقتربت من حاجز الملياراي دينار تقريباً.

ولفتت أن تلك الأموال من شأنها تعزيز إيرادات الدولة غير النفطية التي تعاني تراجعاً في ميزانية الدولة مقارنة بالإيرادات النفطية التي تهيمن تاريخياً على بند الإيرادات، بالإضافة إلى الرغبة الحكومية الجادة والصادقة في إيجاد موارد بديلة للنفط والذي يتأثر بتداعيات الأزمة التي تواجه الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وكانت الكويت قد سجلت تراجعاً كبيراً في العجز المالي في الميزانية المقدرة للعام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022 وذلك بحدود 9 مليارات دينار تقريباً، حيث تم تقدير العجز المالي في 2022/2023 عند 3.1 مليارات مقابل 12.1 مليار دينار للفترة المقارنة من العام المالي 2021/2022.