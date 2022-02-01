loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تنفذها جهات وهيئات مختلفة وتتضمن 3 شرائح

إخلاءات بقوة القانون.. للمتخلفين عن مستحقات الدولة

عمر أبوالفتوح
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 01 فبراير 2022

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، عن قرب عملية تنفيذ إخلاءات موسعة بحكم القانون للمتخلفين عن سداد التزاماتهم المستحقة للدولة منذ سنوات.
وبينت المصادر أن هناك الكثير من المنتفعين بأملاك الدولة العقارية، ولم يقوموا بسداد التزاماتهم المستحقة منذ سنوات طويلة دون جدوى.
واستدركت قائلة، ان قائمة الإخلاءات للمنتفعين بأملاك الدولة لا تتوقف فقط على عدم سداد الالتزامات، بل تشمل أيضاً من قاموا بتغيير العين المؤجرة من قبل الجهات الحكومية في غير الأغراض التعاقدية المنصوص عليها بين الدولة والطرف المستفيد منها.
وأشارت المصادر، إلى أن الإخلاءات المرتقبة تشمل الأشخاص الذين قاموا بعدم استغلال القسيمة موضوع الانتفاع بغرض الاستفادة منها في أمور لا تمس النشاط الصناعي بأي شكل من الأشكال.
وتأتي خطوة الجهات الحكومية المعنية، في ظل التوجهات الجادة نحو تحصيل مستحقات الحكومة المتراكمة والتي اقتربت من حاجز الملياراي دينار تقريباً.
ولفتت أن تلك الأموال من شأنها تعزيز إيرادات الدولة غير النفطية التي تعاني تراجعاً في ميزانية الدولة مقارنة بالإيرادات النفطية التي تهيمن تاريخياً على بند الإيرادات، بالإضافة إلى الرغبة الحكومية الجادة والصادقة في إيجاد موارد بديلة للنفط والذي يتأثر بتداعيات الأزمة التي تواجه الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وكانت الكويت قد سجلت تراجعاً كبيراً في العجز المالي في الميزانية المقدرة للعام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022 وذلك بحدود 9 مليارات دينار تقريباً، حيث تم تقدير العجز المالي في 2022/2023 عند 3.1 مليارات مقابل 12.1 مليار دينار للفترة المقارنة من العام المالي 2021/2022.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة