الرشيد: تأسيس «جون الكويت» لإدارة ميناء رأس الأرض

مال وأعمال

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد: إن شركة النقل العام الكويتية قد أسست جون الكويت للخدمات اللوجستية كشركة تابعة برأسمال 500 ألف دينار بنسبة ملكية قدرها 99 بالمئة، كما أن الآلية المتبعة في إبرام العقد بين النقل العام وشركة جون الكويت لإدارة ميناء رأس الأرض قد نظمه العقد المبرم بين الجانبين، كما أن تحصيل الرسوم وبقية الخدمات المقدمة تحدده النظم والقرارات الخاصة بالشركة التابعة، كما أن المدة الزمنية للتعاقد هي سنة واحدة. ولفت الوزير في وثيقة رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها، أن ملكية النقل العام تبلغ حصتها 99% من أسهم الشركة و1% من أسهمها تمتلكه شركة المشروعات السياحية. وأوضح الوزير أن دور وزارة المالية يقتصر على إبرام عقود القسائم الزراعية وتحصيل مقابل الانتفاع وفقاً لأحكام المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة. وبين الرشيد أن مراقبة استغلال تلك القسائم والمنشآت القائمة عليها من اختصاص الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. وأشار الوزير إلى أن كل ما يتعلق بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية من اختصاص الهيئة العامة للصناعة، إعمالاً للقانون رقم 56 لسنة 1996 الصادر في شأن الهيئة العامة للصناعة.