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معايير دقيقة للاختيار تعتمد على تحقيق التغيير الإصلاحي المطلوب

حسم الشواغر القيادية الأسبوع المقبل

عبدالله عثمان
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الثلاثاء 01 فبراير 2022

توقعت مصادر موثوقة لـ «النهار» حسم تسكين الوظائف القيادية الشاغرة عبر التجديد أو التغيير بدءاً من الأسبوع المقبل، مبينة أن الانتهاء من هذا الملف الذي طال انتظاره يأتي بعد فترة ليست بالقصيرة، لتوفير أفضل الكفاءات والتي لديها القدرة لتنفيذ الأجندة الإصلاحية للحكومة في مختلف القطاعات.
وبينت أن تلك القيادات يتنوع تواجدها في كل مرافق الجهات والشركات الحكومية والتي شهد بعضها تعثراً في الأداء، بسبب تضارب القرارات وغياب التنسيق، وافتقاد بعض شاغريها لرؤية تنسجم مع استراتيجية ورؤية 2035 على المدى الطويل.
واستدركت أن معايير الاختيار تجديداً أو تغييراً، استندت لمعايير الإنجاز والقدرة على القيادة وإدارة الأزمة والقدرة على إدارة فريق متجانس قادر على تحقيق الرؤية التنموية المطلوبة والتي يحتاج إليها الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وبينت أن الابتعاد عن المطالب الشعبوية وتوظيف القدرات الإدارية والمالية وتحقيق التناغم بين كافة الجهات من أجل الإسراع بوتيرة الإنجاز المطلوبة ستكون على رأس الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة والتي من شأنها خلق وظائف للأجيال القادمة والابتعاد عن الطابع الاستهلاكي والدفع نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على تحقيق الاستدامة المالية.


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