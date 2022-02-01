تغييرات تنظيمية ووظيفية في موارد البترول «البشرية»

مال وأعمال

أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية بالوكالة في مؤسسة البترول أحمد عبدالعظيم الحمد تعميماً إداريا وتنظيميا، يقضي بإجراء بعض التعديلات التنظيمية على الهيكل الوظيفي في قطاع الموارد البشرية على أن يتم العمل بالتعميم إبتداء من اليوم مطلع فبراير الحالي.

وجاء في التعميم الذي حمل رقم 2 لعام 2022 وحصلت «النهار» على نسخة منه، أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر العمل بالتغييرات الإدارية في مجموعة الشؤون الإدارية على أن تتم ترقية أبرار المحيميد للتولي منصب رئيس فريق عوائد وعلاقات الموظفين، على أن تصبح لطيفة السليطي رئيساً لفريق التوظيف وتكويت عمالة المقاول.

وتضمن التعميم، تعيين لمي الفارس رئيساً لفريق صندوق التأمين الخاص والتأمينات الاجتماعية،على أن تصبح ريم الرومي رئيساً لفريق التعويضات وأن يكون جميع رؤساء الفرق السالف ذكرهم مسؤولون أمام مدير دائرة التوظيف والتعويضات ويكون مدير التوظيف والتعويضات مسؤولاً أمام نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية.

وشمل التعميم تغييرات في دائرة الموارد البشرية والتطوير ليصبح ممدوح الحساوي رئيساً لفريق تخطيط القوي العاملة وتقييم الوظائف ويصبح محمد السالم رئيساً لفريق دعم الموارد البشرية وتصبح سوسن بورسلي رئيساً لفريق دراسات الموارد البشرية على أن تستمر هديل البناي رئيساً لفريق تطوير الموظفين، ويكون جميع رؤساء الفرق السالف ذكرهم مسؤولاً أمام مدير الموارد البشرية والتطوير ويكون مدير الموارد البشرية والتطوير وأمام نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية.

