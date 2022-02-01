الكويت مقر لـ «المشروعات الصغيرة» الخليجية

مال وأعمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«النهار» عن إجراء دراسة لمقترح لتوحيد جميع أجهزة المشروعات المتوسطة والصغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مسمي (الاتحاد الخليجي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة).

وأضافت أن اجتماعاً بين قيادات تجارية في دول مجلس التعاون سيتم عقده في فبراير الحالي للإسراع بكل الخطوات المتعلقة بتأسيس الاتحاد وتكوين مجلس إدارته.

وأشارت إلى أن تكوين الاتحاد ومجلس إدارته سوف تكون تحت مظلة إتحاد مجلس التعاون الخليجي موضحة أن جميع الإجراءات سوف تتم بتنسيق مع التجارة والصناعة في دول الخليج. وقالت إن الكويت من أقوى المرشحين لاستضافة مقر الاتحاد.

