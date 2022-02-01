1.3 مليار دينار سيولة البورصة في يناير

مال وأعمال

نجحت بورصة الكويت في الارتفاع خلال شهر يناير، أول أشهر عام 2022؛ وذلك بفضل تحسن معنويات المستثمرين مع بدء إعلان الشركات عن النتائج السنوية، فضلاً عن الارتفاع المستمر في أسعار النفط. بالمحصلة، ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بنحو 4.36% عند مستوى 7350.37 نقطة مقارنة بـإقفال ديسمبر الماضي عند 7043.16 نقطة، رابحاً 307.21 نقاط. ارتفعت وتيرة التداولات في بورصة الكويت خلال شهر يناير؛ وذلك خلال 21 جلسة مقارنة بــ 22 جلسة في ديسمبر الماضي، حيث جاءت التداولات تجميعية لتأسيس مراكز استثمارية جديدة على بعض الأسهم وخاصة ذات التوزيعات السخية. وزادت السيولة ببورصة الكويت في يناير بنحو 10.1%؛ لتصل إلى 1.289 مليار دينار، مقارنة مع 1.171 مليار دينار في ديسمبر الماضي.