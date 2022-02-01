خبراء: برنامج الحكومة هروب من المساءلة السياسية

مال وأعمال

أكد وزراء سابقون وخبراء إلى أن برنامج عمل الحكومة اعتمد على العناوين الفضفاضة غير القابلة للتنفيذ وافتقد آليات عمل واضحة يمكن من خلالها محاسبة الحكومة عليها. وأشاروا في الندوة التي تابعتها «النهار» ونظمتها جمعية المحامين الكويتية، أول أمس، حول برنامج عمل الحكومة، أن الحكومة تجنبت المساءلة السياسية من خلال وضع برنامج مكرر وغير قابل للتنفيذ في معظم محاوره التي تكررت مع خطط تنموية سابقة. وشددوا على أن هناك غياباً للرؤية في بعض المشاريع المطروحة، مثل مشروع الجزر وطريق الحرير والذي لا يمكن بحال من الأحوال تنفيذه على أرض الواقع وتم وضعه للاستهلاك الشعبي لا غير. وتعجب المتحدثون من وجود تشريعات تناقض الأهداف في خطط التنمية، حيث إن تشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت تقف أمامه العديد من المعوقات التي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، ناهيك من وجود قوانين تجاوز عمرها 6 سنوات لدى مجلس الأمة ولم يتم مناقشتها حتى يومنا هذا مثل البديل الاستراتيجي. وفيما يلي التفاصيل ..

الأهداف مكررة

في البداية، أوضح وزير التجارة وزير العدل والأوقاف السابق أحمد باقر إلى أن برنامج عمل الحكومة قدم على استعجال وجاءت أهدافه مكررة، حيث أكد أهمية مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد ولم يأت بجديد. وبين باقر أن البرنامج وضع بهدف تجنب المساءلة السياسية، مبيناً أن البرنامج استهدف استمالة أعضاء مجلس الأمة وجاء بعد العفو الأميري. وبين أن من الملاحظات المهمة جداً في برنامج عمل الحكومة وجود تكرار كامل من خطط تنموية سابقة، وتلك الجمل تم تكرارها وبقانون في خطط تنموية سابقة ولم تنفذ، في مقابل برنامج عمل حكومي لا صدر به قانون ولا أي شىء، ضارباً المثل بالجمل المكررة في البرنامج والتي منها : تشجيع الاستثمار الأجنبي وقيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن البرنامج افتقد لآليات التنفيذ، مبينة أن القوانين الموجودة لا تساعد على تحقيق هذا الهدف وبالتالي فإن خطط التنمية التي تكررت أهدافها ولم تنفذ كان سببها الرئيس عرقلة التشريعات الموجودة لتحقيقها. وبين أن أهم عقبة في البرنامج هو عدم امتلاك الحكومة لأغلبية في البرلمان لتمرير التشريعات أو الخطط الإنمائية التي تتبناها، حيث إن هناك مشروعات موجودة في مجلس الأمة منذ 6 سنوات ولم يتم التطرق إليه مثل البديل الاستراتيجي. واقتراحات النواب تأخذ دورها في المناقشة عن المقترحات الحكومية. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن البرنامج تجنب وضع الحكومة في التزام ما أمام المواطنين أو النواب. والدليل على ذلك ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الغائبة لإصلاح التعليم وكذلك الإجراءات الكفيلة بمواجهة العجز وغيرها من العناوين الفضفاضة التي لا تحمل الحكومة أية التزامات أمام المواطن أو البرلمان. وقال أرى أن الإجراءات التنفيذية في البرنامج غائبة، ضارباً المثل على ذلك باستراتيجية الرعاية السكنية والتي لا يوجد تفصيل لها والتي تكررت في أكثر من موضع من البرنامج.

وبالتالي، فإن الأعضاء قدموا مقترحاً بزيادة رأسمال بنك الائتمان وتم الأخذ بالمقترح من النواب وليس الحكومة. وقال إن العناوين الإنشائية دون تفصيل أو آلية تنفيذ هي السمة الغالبة على معظم الخطط الواردة في البرنامج مثل تطوير نظام الدعومات وتحسين وضع المصروفات وتحصيل إيرادات الدولة وتعزيز قدرات إدارة الضرائب. وبين أنه كان من الممكن استبدال الضريبة بالزكاة، كونها تفرض على الأغنياء دون الفقراء، والزكاة يتم صرفها في العديد من أبواب وبنود الميزانية والتي لا تتوقف عند تحصيل الأموال من الأغنياء. وأشار إلى أن الأمنيات التي تم وضعها في برنامج عمل الحكومة لم يتم تقديم الرؤية وغيرها. وتجاهل البرنامج الدراسات التي أقرها الأعلى للتخطيط والتي تشكل في مضمونها أهم الرؤى حيال القوانين الشعبوية التي تم وضعها والرأي الاقتصادي حيالها. وأشار إلى أن من بين القوانين التي تم تقديمها : منع تقديم الهدايا للنواب في مجلس الأمة ووضع قواعد عامة مجردة للتعيينات والترقية وغيرها وكذلك منع تمرير أية توقيع لأي موظف يكون ضد المصلحة العامة ويتكون مادة واحدة، وهي قوانين ضرورية وتحقق العدالة وتمنع هدر الملايين التي تتكبدها الدولة سنوياً. وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين لا تكلف الحكومة ومجلس الأمة شيئاً وتعزز وضع الميزانية العامة للدولة.

قضايا غائبة

وبين أن ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي بات الأقرب للطرح من قبل نواب مجلس الأمة، وتقدم على القوانين المقدمة من قبل برنامج الحكومة أو الخطة الخمسية، ولكن تم طرحها في مجلس الأمة وأخذت أولوية وصدر بها قانون. وأشار إلى أن دور الانعقاد القادم، هناك الكثير من القضايا سيتم طرحها وفق تلك الرؤية وتلك الأمور تتطلب من الحكومة أن يكون لديها برنامج دقيق تضع من خلاله النقاط فوق الحروف وتسوقه إعلامياً وترد على ما يرد عليه في وسائل التواصل الاجتماعي. وبين أن تحرير الأراضي والصناعة النفطية ووجود إعلام قوي يروج لخطة التنمية وأنه بدون وجود هذا المحتوى ضمن برنامج عمل الحكومة والذي لا يوجد له غطاء إعلامي قادر على حماية أعمالهم ومؤسساتهم.

فلسفة طاولة

ومن جانبه، أشار نائب رئيس تحرير جريدة النهار الزميل سامي النصف إلى أن برنامج عمل الحكومة يعتمد على فلسفة الطاولة والتي تنطوي على أن القضايا الحيوية التي تعاني منها الكويت والمتمثلة في الاعتماد بشكل كبير على النفط منذ خمسينيات القرن الماضي، لم يتم العمل على حلها بشكل موضوعي وتطرقنا لأمور جانبية أبعدتنا عن الأهداف والطموحات التنموية التي وضعت من قبل حكومات كثيرة متعاقبة كان على رأسها تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية ورغم الإعلان عن ذلك التوجه منذ أكثر من نصف القرن، لا تزال الكويت الدولة الوحيدة عالمياً الباقية على تغذية ميزانيتها بمورد وحيد وهو النفط . وأشار إلى أنه بدلاً من الانشغال بقضايا حياة أو موت لمصير الأجيال القادمة وتطوير الاقتصاد، يتم الانشغال بالقشور والقضايا التافهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وأشار إلى اليوم لم نتمكن من بناء خطة تنموية محترفة بأياد أجنبية مهنية قادرة على الإبداع، ولو تراجع النفط من 90 إلى 9 دولارات لأفلست الكويت.

كلام إنشائي

وبين أن الفلسفة الأخرى المعالجة بالقلم، وهي أن تكتب ما يعانيه الاقتصاد بالقلم فقط وأن يكون التفكير إنشائياً فقط، وبالتالي فإن قضية برنامج عمل الحكومة كان علاجه بالقلم وهي قضايا إبداع إنشائي لا أكثر ولا أقل. وعند قراءة البرنامج بتأني، نجد أنفسنا أمام هونغ كونغ أو سنغافورة، إلا أن واقع الأمور تشير إلى بقاء الإشكاليات على حالها وأن خطط التنمية وأهدافها لم تؤت ثمارها على الإطلاق. وبين أن هناك غياب تأهيل للنواب أو الإداريين في الدولة وبالتالي فإن هناك إشكالية في تبني أفكاراً تنموية قادرة على الحل. وللأسف فإن هناك من الإداريين من يجمع بين الحرمنة والحمرنة، فهو فاسد وفي الوقت نفسه لا يفهم أو يعي ماهية التنمية. وأشار إلى أن من بين الأمور غير المنطقية هو ما يسمى بتطوير الجزر أو طريق الحرير، وهي أمور لا يمكن أن تتحقق على المدى البعيد. وقال إن هناك كلاماً كثيراً عن خطط من الصعوبة في تنفيذها وفي اعتقادي أن أغلب الخطط سياسية وليست تنموية، ومعظمها يستهدف الرضا السياسي بعيداً عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الدليل على ذلك ما يتعلق بتطبيق الضريبة والتي تحولت من تطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة إلى تعزيز الإدارة الضريبية خوفاً من مجلس الأمة وتحقيق الترضيات السياسية. وبين أن الدليل على عدم رغبة الحكومة في التصادم مع النواب هو تغيير اسم البديل الاستراتيجي إلى تعديل نظام الوظائف والرواتب وأيضاً مراجعة الدعوم تم تغييرها إلى تطوير النظام الوطني للدعوم وبالتالي تم التلاعب بالقلم لتحقيق أمور سياسية. وأشار إلى أن مكمن الخطورة في برنامج عمل الحكومة يتمثل في أن معظم الكلام الموجود إنشائي وغير قابل للتنفيذ ومع ذلك تقدمه وتصر عليه وهنا مكمن الخطورة الحقيقي. وأضاف أن الموضوع معروف للجميع، ولا يحتاج لأحد لتبريره أو إعطائه صفة المنطقية والتحليل، فالبرنامج الحكومي المقدم إنشائي. وتطرق النصف إلى المادة 98 من الدستور والتي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها للبرلمان، لافتاً أن تلك المادة ليست ضرورة لأنه تم استقدامها من القانون المصري وهناك حياة حزبية وبالتالي فإن أول جلسة للبرلمان المصري يستلزم وجود برنامج عمل حكومي. إلا أن واقع الحال في الكويت مختلف، فكيف يمكن لحوالي 16 وزيراً يكون قادراً على تقديم برنامج خلال أيام فقط من بعد توزيره. وأشار إلى أن هناك مواد دستورية يجب إعادة النظر فيها مرة أخرى لتغير طبيعة الحياة والمواقف.

تناقض التنفيذ

ولفت إلى أن من بين الأمور اللافتة في برنامج وخطط الحكومة أنها متناقضة، ففي الوقت الذي تنادي بتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، نجد القطاع الخاص مهمل للغاية ودرجة الإشغال الفندقي متدن للغاية وزيادة الاعتماد على النفط في وقت تركز الخطط التنموية على تنويع مصادر الدخل. ومع غياب تنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه المشروعات الاستراتيجية الكبرى المدرجة في الخطة، حجم إنجازها صفر وجميع المشاريع التنموية يتم إسقاطها بفعل فاعل، ولم يتم محاسبة أحد على ما قام به الفاسدون والأموال التي نهبت ولم تتم محاسبة المقصرين تجاهها. وقال النصف إن الجدية تتطلب العمل على بناء خطط تنموية جادة بعيدة عن العلاج بالقلم أو الانشغال بالطاولة في مواربة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة خوفاً من المساءلة السياسية.

عناوين فضفاضة

وتناول المحامي علي العتيبي برنامج عمل الحكومة من زاوية أن الطرح الموضوعي لا الشخصاني للشأن العام مطلوب بشدة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن برنامج عمل الحكومة ركز على استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات وهو عنوان فضفاض وكبير. وأشار إلى أن الحكومة ملزمة فقط بتقديم برنامج عملها بناءً على نص المادة 98 من الدستور، أم أن الواقع الحالي يتطلب ذلك. وأشار إلى أن أي حكومة في العالم يجب أن تقدم برنامج عملها. ودافع الدول لوضع الخطط التنموية لها هو تحقيق الاستدامة وتنويع إيراداتها وتعظيمها. وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة يخاطب فئة معينة ولا يخاطب عموم الناس، بعكس بقية الدول التي تخاطب شعوبها وبالتالي فإنه كان من الواجب مخاطبة المواطنين في البرنامج.

ولفت العتيبي إلى أن التعبير عن سخط الناس في 2011، لم يكن مقنناً أو محدداً وهو ما أفرز شخصيات عامة تتلاعب بمشاعر الناس وتصرخ بدلاً عنهم ولا يقوم بتقديم طرح موضوعي وهو لا يفقه من السياسة أو الاقتصاد شيء.

