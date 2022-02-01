الجابر: استقطاب الشركات العالمية يصب في «رؤية 2035»

مال وأعمال

استقبل المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح، الدكتور فاسيليس باكويانيس، المدير العام لشركة روش دياجنوستيكس الكويت، واستعرض معه مسيرة عمل الشركة خلال عامها الأول.

حيث احتفلت شركة روش دياجنوستيكس السويسرية، بمرور عام على التأسيس الرسمي لكيانها القانوني في دولة الكويت، الذي وفر لها فرصة لتوسيع نطاق تواجدها في الكويت والشرق الأوسط كجزء من التزام طويل الأمد بخدمة المرضى والمجتمعات في هذه المنطقة.

وقد تم ذلك من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمنح الترخيص الاستثماري لشركة «روش» بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013، لتسهيل اطلاق نشاط الشركة في عمليات التشخيص المحلية وتوسيع استفادة مقدمي الرعاية الصحية من أحدث الاختبارات التشخيصية، ولاسيما مع زيادة الطلب على مثل هذه الاختبارات، وعلى وجه الخصوص في ظل تفشي جائحة فيروس الكورونا (كوفيد-19).

وقد أشار الشيخ الدكتور مشعل الصباح الى أن القطاع الصحي هو قطاع يحظى بالأولوية في البلاد، وأن استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجالها لتأسيس أعمالها في الكويت يؤثر بشكل إيجابي على دعم نمو قطاع الرعاية الصحية في الكويت، بما يصب في تحقيق الرؤية الوطنية2035، ويعكس حرص الدولة على جذب استثمارات مباشرة ذات قيمة مضافة من أجل النهوض بمستقبل أكثر استدامة.

من جانبه، عبر المدير العام لشركة روش دياجنوستيكس الكويت، الدكتور فاسيليس باكويانيس، عن سعادته بمرور عام على دخول الشركة السوق الكويتي، مضيفاً: «نحن ممتنون للجهود التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مكانة الكويت كمركز استثماري قائم على الابتكار في المنطقة، ونقدر حرص الكويت على الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية.

