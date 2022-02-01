الدعيج: «التجاري».. يمضي قُدماً وبخطى راسخة

مال وأعمال

استعرض نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج الصباح بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصـرفي الكويتي أهم الإنجازات للبنك التجاري خلال هذه الفترة على المستوى المحلي، والإقليمي والعالمي ومنها ما يلي:

ميزانية التجاري قوية ونسبة القروض المتعثرة تبلغ «صفر» بالمائة للعام الثالث على التوالي بفضل كفاية رأس المال والمصدات الاحترازية المتوافرة لدى البنك.

مساهمة كبيرة في تمويل مشاريع البنية التحتية ضمن الخطة التنموية لدولة الكويت ورؤية الكويت 2035.

نركز على السوق المحلي ونرى مستقبل الاقتصاد الوطني واعداً وسيكون أفضل من اليوم.

رقمنة الخدمات المصرفية أحد أدلة القوة للبنك التجاري الكويتي.

السعي لتوزيع أرباح فصلية في السنوات الخمس المقبلة بعد استيفاء الموافقات المطلوبة

خطط «التكويت» ستصل إلى أكثر من 70% من الموظفين.

التطور التكنولوجي خلق فرص عمل جديدة في البنك.

القطاع الخاص تخطى الجائحة، والشركات بدأت في تحقيق النمو

نسب كفاية رأسمال البنوك المحلية تعادل 3 أضعاف البنوك العالمية واستعرض الشيخ أحمد الصباح أهم مراحل البنك وإنجازاته التاريخية منذ نشأته خلال العام 1960، وصولاً إلى أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على البنك والقطاع المصرفي عموماً.

وأضاف الدعيج إن «التجاري» هو ثاني أقدم البنوك الكويتية، تأسس قبل الاستقلال من قبل مساهمين كويتيين، وقد أصدر مرسوم تأسيسه المغفور له الشيخ عبد الله السالم، ومنذ ذلك الحين يمضي قدماً وبخطوات راسخة مواكباً للتطورات في الصناعة المصرفية العالمية.

وقام بتسليط الضوء على الاستثمار فى التكنولوجيا، مشيراً إلى أن «التجاري» كان سباقاً في طرح أجهزة السحب الآلي في الكويت (ATM) عام 1979. وأول بنك يطرح شهادة النجمة التي تقدم جوائز وتحولت فيما بعد إلى حساب النجمة. وأشار إلى أن أزمة كورونا أعطتنا دروساً غير مسبوقة، حيث أثبتت الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية، لاسيما وأن معظم الخدمات البنكية أصبحت تنجز الكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع البنك منوهاً إلى أن التجاري هو أول بنك في الكويت يقدم خدمات فتح الحساب الكترونياً بالكامل للعملاء الجدد وأنه أول بنك يقدم خدمة الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع (QR Code) للعملاء من الأفراد والشركات، فضلاً عن كونها أصبحت بمثابة محفظة مالية بيد العميل. وأشار إلى أن البنك مستمر في تطوير معاملاته الرقمية ومواكبة التكنولوجيا المصرفية العالمية، وكل ما من شأنه خدمة القطاعين العام والخاص والجمهور بشكل عام . وتابع الشيخ أحمد الدعيج متحدثاً عن دور التجاري في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت بتقديمه التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع التنموية للدولة ومنها على سيبل المثال لا الحصر مشاريع البنية التحتية للطرق ومستشفى الولادة الجديدة ومشروع الوقود النظيف ومستشفى الجهراء ومبنى قصر العدل الجديد.

