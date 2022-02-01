«الغرفة» بحثت تحويل «الخاص» إلى «استثماري»

مال وأعمال

عقدت لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ، اجتماعها الأول للعام 2022 بتاريخ 31/01/2022 في مبنى الغرفة برئاسة طلال جاسم الخرافي وحضور الأعضاء، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع جاء أبرزها «مناقشة تحويل استخدام مباني السكن الخاص إلى سكن استثماري» وانعكاسه على الاقتصاد المحلي والقطاع العقاري، وتأثيره على التركيبة السكانية وأثرها اجتماعيًا. كما ناقشت اللجنة كيفية مساهمة الغرفة بالحد من هذه الظاهرة من خلال إيجاد آلية وحلول مع الجهات المختصة بالدولة للمساهمة بتنظيمها.

كما تطرقت اللجنة إلى موضوع سكن العمّال والجهود التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لضبطها ومعالجتها وانعكاس ذلك على مناطق السكن الخاص.

