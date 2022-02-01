«الأهلي» يحتفل بالأعياد الوطنية

مال وأعمال

خلال شهر فبراير وبمناسبة الأعياد الوطنية، يقدم البنك الأهلي الكويتي (ABK) لحاملي بطاقات فيزا الأهلي – الإمارات الائتمانية فرصة للدخول في السحب والفوز بقسيمة سفر تصل إلى 1,000 دك من شركة كيو جو للسياحة والسفر. وسيمنح هذا السحب المثير 10 فائزين فرصة الفوز بقسيمة سفر بقيمة 500 دك لكل منهم بينما سيفوز صاحب الحظ السعيد بالجائزة الكبرى بقسيمة سفر بمبلغ 1000 دك.

للدخول في السحب، يتعين على حاملي بطاقات فيزا الأهلي – الإمارات الائتمانية، (فيزا انفنيت وفيزا سيغنتشر) إنفاق 250 دك كحد أدنى خلال شهر فبراير 2022 سواء داخل الكويت أو خارجها على عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع أو الشراء الإلكتروني للحصول على فرصة للفوز بقسيمة سفر بقيمة 500 دك، أو إنفاق 500 دك كحد أدنى داخل الكويت أو خارجها على عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع أو الشراء الإلكتروني للحصول على فرصة للفوز بقسيمة سفر بقيمة 1000 دك.

ومن ناحية أخرى، فقد أبرم البنك الأهلي الكويتي اتفاقية شراكة مع «بيرل أسيست» Pearl Assist لتقديم مزايا إضافية لحملة بطاقات فيزا إنفنيت الأهلي بما في ذلك خدمات غير محدودة للاستقبال والمساعدة في مطارات الكويت مجانا، وإجراء فحص PCR مجانا في المنزل، وتأمين سفر مجانا للعائلة ضد فيروس كورونا المستجد، وحجز مقعد في قاعة اللؤلؤة مجانا وخدمة توصيل الأمتعة مجانا عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي لضمان تجربة سفر «سهلة ومريحة».

