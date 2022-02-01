«وربة» أقام «الأمن المصرفي» في «البترول الوطنية»

مال وأعمال

تحت رعاية نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج، أقام بنك وربة محاضرة خاصة لموظفي الشركة بهدف رفع الوعي المصرفي والتعريف بأفضل الطرق المستخدمة لحماية البيانات وتعزيز جوانب أمن المعلومات، وذلك في اطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، وقد تم تقديم الكثير من الحالات العملية والتطبيقية التي تتضمن تعريف أركان الشيك المصرفي وكذلك تقديم شرح عن مواصفات البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي واجراءات الأمان الخاصة بها.

كما تم خلال المحاضرة شرح وظائف العملة الورقية، وكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية خارج وداخل دولة الكويت، والحفاظ على سريتها وأمانها، وعملية تزويد البيانات، كما تم تقديم معلومات كاملة عن خدمات بنك وربة الخاصة بالأفراد والشركات. عن المحاضرة التي أقيمت عن طريق الأونلاين، عبر نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج عن شكره لبنك وربة وإدارته التنفيذية لحرصهم على توعية موظفي الشركة، وتزويدهم بآخر مستجدات وسائل الحماية الخاصة بالعمليات البنكية، مؤكداً الدور الرائد الذي يقوم به البنك حفاظاً على الهوية المصرفية الوطنية وتوفير الحماية اللازمة لها. ونوه بالجهود المبذولة بهذا الشأن وطالب بزيادة التعاون بين الشركات الكبرى والقطاعات المصرفية لا سيما مع الثورة التقنية وتطورها وتسارعها بشكل يومي.

ومن ناحيته شرح مدير أول الأمن السيبراني في بنك وربة علي عبدالرزاق أبو طالب الكثير من النقاط المهمة لزيادة الوعي من الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها البنوك والشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم، وأوضح خلال المحاضرة كيفية التصدي لهذه الهجمات، وتعزيز الوعي التقني لا سيما في المعاملات الإلكترونية، كما أوضح آلية عمل بنك وربة لتعزيز إجراءات حماية العملاء داخل الكويت وخارجها، وحماية بطاقاتهم المصرفية من أي تجاوز، شارحاً التفاصيل التي يعمل بها البنك والخطوات الواجبة على العميل، موضحاً ماهية الخطوات الاحترازية والخدمات التي يضيفها البنك لحماية هذه الثغرات التي تستخدمها بعض العصابات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن بنك وربة يعتبر البنك الأول في دولة الكويت الذي سارع بتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية من خلال إطلاق المصنع الرقمي «الوتين»، وتطوير منظومة الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية وتعزيزها بما يحقق تطلعات العملاء ويحافظ على خصوصيتهم، وقد حصد البنك الكثير من الجوائز المحلية والإقليمية التي تؤكد جدارته في تسهيل وتقديم المعاملات الرقمية للأفراد والشركات في دولة الكويت.

