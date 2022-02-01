«زين» الأولى في أسواق الشرق الأوسط تصديّاً لتغير المناخ

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كشف تقرير حديث لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) عن ترقية مجموعة زين في التصنيف العالمي الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية إلى مستوى (نطاق القيادة A-).

وتصدرت مجموعة زين قائمة الشركات والمؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ جاءت في المركز الأول في مجالات التصدي لتغير المناخ على مستوى كل الصناعات، وانضمت إلى فئة قادة الشركات العالمية التي وصلت إلى مستوى الريادة في مجالات التصدي لتغير المناخ، حيث تجاوز تصنيف المجموعة المتوسط الإقليمي في أسواق آسيا (B-)، أعلى من متوسط خدمات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراكز البيانات.

وجاء ارتقاء مجموعة زين في هذا التصنيف العالمي (CDP) بعد إدراجها في العام الأخير في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) في نطاق الإدارة (B)، ويبرز التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه مجموعة زين قوة وجدية مبادراتها في تنفيذ أفضل الممارسات في الكشف عن الآثار البيئية لعملياتها في الشرق الأوسط.

فئة القيادة

وأعلنت زين في بيان صحافي أن الارتقاء إلى (فئة القيادة) في التصنيف العالمي لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون يبرز وعدها بإحداث تغييرات منهجية في مشروع الكشف المبكر عن الكربون، وتوفير إطار شفاف لتقارير معالجة تغير المناخ، إذ قامت بإجراء حصر شامل لبصمة انبعاثاتها الكربونية الناجمة عن الأنشطة التي لا تمتلكها، أو التحكم في انبعاثات النطاق الثالث في سلم التصنيف العالمي، وهو يمثل بشكل عام أكثر من 70% من انبعاثات مُشغّلي شبكات الاتصالات.

وأكدت المجموعة أنها تبنِّت نهجاً مرحلياً في اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى عملياتها، إذ قامت بسلسلة من المبادرات في المرحلة الثانية على مستوى الأصول الأمامية المستأجرة، والأصول الخلفية المستأجرة، والسلع والخدمات المشتراة، وأخيرا السلع الرأسمالية الممثلة في انبعاثات الموردين الناجمة عن تصنيع المنتجات، وهي أصول مثل: مراكز البيانات، محطات البث (BTS)، أجهزة التحكم في المحطات (BSC)، أبراج البث، والحاويات.

وبينت زين أن هذه الإجراءات ساعدتها في إجراء حصر شامل لانبعاثات الكربون، مما سمح لها بوضع استراتيجية واضحة لخفض انبعاثات الكربون بالتعاون مع شركائها ومورديها، وبصفتها مزود خدمات اتصالات رائداً، تدرك مجموعة زين أن مشكلة تغيُّر المناخ هي أزمة تتكشف وتشكِّل مخاطر جدية على ازدهار المنطقة ورفاهيتها، فمن الممكن أن تؤدي المخاطر المحتملة إلى تقويض فرص النمو الاقتصادي، وتسريع النزوح الجماعي، الفقر، ندرة الغذاء والمياه، وزيادة البطالة، وهي الأمور التي قد تؤدي إلى الصراع وعدم الاستقرار.

مشروع الإفصاح

الجدير بالذكر أن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون لمؤسسة CDP يتعاون مع عدد كبير من الكيانات وأصحاب المصلحة في عدد من المجالات مثل: منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية (BSR)، مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (Wbcsd)، المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، مجلس معايير الإفصاحات المناخية (CDSB)، الاتحاد العالمي للحياة البرية (WWF)، تحالف الشفافية المؤسسية (ACT)، مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) ، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، ومبادرة الأمم المتحدة حول التغيُّر المناخي (UNCC).

وتعتبر زين تغير المناخ من القضايا الحاسمة، خصوصا أن مناطق واسعة من العالم معرضة لعواقب تغيُّر المناخ وفقا لتقارير مؤسسات الأمم المتحدة، مبينة أنه في ظل الحالة الحرجة الحالية لتغيُّر المناخ، يشكل قياس بصمة انبعاثاتها الكربونية خطوة ضرورية في اتجاه فهم إسهاماتها في ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك فإن هذا التهديد قد يقدم فرصة كبيرة للشركات لإعادة التفكير في الطريقة التي تؤدي بها أعمالها.

وتساند المجموعة الأصوات في المؤسسات الدولية التي تنادي بزيادة الحلول القائمة على الطبيعة، والمبادرات التي تعالج التحديات المجتمعية، فالهدف دائما هو الاستجابة لخطر تغير المناخ، لذا فهي تسعى إلى استشراف آفاق المستقبل بتعزيز جهودها على مستوى مبادرات التصدي لتغير المناخ.

خطوة جريئة

اتخذت زين خطوة جريئة مؤخرا بالإفصاح عن انبعاثاتنا الكربونية لمستثمريها وشركائها وعملائها، عندما قدمت تقريرا إلى مؤسسة (CDP) العالمية- مشروع الإفصاح عن الكربون- وقد حازت بفضل هذه الخطوة على تصنيف متقدم في نطاق القيادة، هذا التصنيف اعتراف بوجود عمل منسق بشأن قضايا المناخ داخل عملياتنا.

ويبرز الارتقاء إلى مستوى قادة الشركات العالمية في هذا التصنيف العالمي جهداً من التعاون المشترك لكل عمليات زين في المنطقة، الذي تمثل في إجراء حصر شامل لبصمة انبعاثاتها الكربونية الناجمة عن الأنشطة التي لا تمتلكها، أو التحكم في انبعاثات الكربون.

وكشفت المجموعة أنها من أولى الشركات التي اعتمدت سياسة خاصة لتغير المناخ، إذ يدرك مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التأثيرات الشديدة التي تسببها غازات الاحتباس الحراري، لذا تلتزم زين بلعب دور استباقي في بناء وتشغيل شبكاتها، فضلاً عن إدارة منتجاتها وخدماتها وسلسلة القيمة لديها بما يحقق مستهدفاتها المتعلقة بتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتبدي زين التزاما قويا بعقدها الاجتماعي، إذ تقوم بتسخير قدراتها في مساعدة مجتمعات منطقة الشرق الأوسط خصوصا في القضايا التي تشير إلى تغير المناخ، من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الطاقة، المياه، إدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، وتعتبر قضية المياه ذات أهمية خاصة لأننا نعمل في منطقة تعاني من ندرة المياه».

ونجحت المجموعة للعام الثالث على التوالي في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ «مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، إذ تعد المجموعة من الشركات القليلة في أسواق المنطقة التي تحمل عضوية مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).

وفي إطار السعي لتحقيق الأهداف والتعامل مع القضايا الحاسمة، وخرائط طريق العمل المناخي اللاحقة الخاصة بمجموعة زين، أسست زين لجنة خاصة بالعمل المناخي، حتى تضمن أن تكون هناك استراتيجية واضحة لإدارة الموضوعات المتعلقة بالمناخ: تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بالأهداف الإستراتيجية، قياس الانبعاثات الكربونية باستخدام معيار بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، التأكد من تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ (المادية والانتقالية)، وإدارتها بشكل صحيح كجزء من استراتيجية المجموعة، وأخيرا تطوير المبادرات اللازمة لاستيعاب التدابير التي تعالج مشكلة التغيُّر المناخي. وتقوم مجموعة زين بالإبلاغ عن عملياتها المرتبطة بالعمل المناخي من خلال قنوات متعددة، فمستهدفات الانبعاثات الكربونية ومستويات التقدم يتم نشرها في تقرير الاستدامة الخاص بالمجموعة، وهو التقرير الذي يتم تدقيقه خارجياً من جانب طرف ثالث، وتستخدم زين في إعداد هذه التقارير «إطار العمل المعنى بالإفصاح المالى المتعلق بالمناخ» (TCFD)، و«المعايير العالمية لمعايير التقارير» (GRI) و«مجلس معايير المحاسبة الاستدامة» (SABS) و«معيار بروتوكول غازات الاحتباس الحراري»، وتقوم المجموعة بانتظام بتحديث مدى التقدم على صعيد تحقيق الأهداف والمستهدفات في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، من أجل إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع بآخر التطورات ذات الأهمية الجوهرية.

