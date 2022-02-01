اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية تستعرض تقارير العمل في «الخفجي والوفرة»

مال وأعمال

عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية اجتماعها الـ 110 صباح أمس، وذلك في منطقة عمليات الخفجي المشتركة، بحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الصباح وبرئاسة مساعد وزير الطاقة م. محمد البراهيم وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، وتم بحث بعض النقاط المدرجة على جدول الاجتماع.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، ويشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسة القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط ان وجدت والبيئة والسلامة وتطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.

وذكرت وزارة النفط ان الاجتماع تطرق لعرض تقرير سير اعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والاجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الامكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على افضل للنتائج، مشيرة الى انه تم الاطلاع على جهود اعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق اهداف العمليات المشتركة.

توجيهات سامية

وفي هذا السياق، شدد وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الصباح، على اهمية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية - السعودية، والذي يأتي تتويجا لقطف ثمار التوجيهات السامية من قادة البلدين الشقيقين والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظهما الله ورعاهما.

وأضاف: «يعتبر الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه في 24 ديسمبر 2019 بشأن عودة الانتاج في المنطقة المقسومة لحظة فارقة في العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وهي ثمرة جهود مخلصة قامت بها الكويت والسعودية في استئناف الانتاج النفطي لدى الجانبين والذي يعّد ملحقا باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي تم توقيعها في عام 2000 وجميعها تعتبر ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.

وأشار الصباح الى التوصيات المهمة والمتابعة الدائمة لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر على القطاع النفطي والمتمثلة في استمرار تفشى جائحة «كورونا» وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، والجهود التي تقوم بها كل الأطراف في الحفاظ على سلامة العاملين في العمليات المشتركة بما فيها الخفجي والوفرة، مع الالتزام بالقرارات الرسمية من الجانبين مع تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات الصحية بشكل كامل.

تنسيق دائم

كما اثنى د. نمر الصباح على مستوى التنسيق بين وزارة النفط ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، من خلال تفعيل خطة ادارة الأزمات، ومستذكرا في السياق نفسه التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس من الجهات الحكومية في الكويت (وزارة الداخلية ووزارة الصحة)، وذلك لتيسير المشاريع النفطية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، وضمان تسهيل الاعمال البترولية في العمليات المشتركة، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كلا من شركة ارامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية بالاضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج.

