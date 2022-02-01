طلال العربيد: مبادرة بيتك «البيئة الخضراء» مستمرة

مال وأعمال

افاد نائب المدير العام للبطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك»- طلال العربيد: انه ومن جهة اصدار البطاقات المصرفية وكجزء من مبادرة «بيتك» للاستدامة «البيئة الخضراء» فقد أصبح لدينا 5 منتجات من بطاقات «بيتك» المصرفية البلاستيكية الذكية يتم صناعتها بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها ذات جودة ومتانة ومواصفات عالمية بأعلى معايير الاستدامة البيئية وحاصلة على شهادات اعتراف من جهات عالمية مختصة مثل شركة فيزا العالمية وشركة ماستركارد وشركة ايديميا لصناعة البطاقات، وذلك كخطوة أولى من خطوات «بيتك» بشأن سياسة تبني الاستدامة.

وأضاف العربيد أن خاصية هذه الصناعة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت كمنتجات مصرفية ومبادرات صديقة لبيئة خضراء تتبع أفضل ممارسات الاستدامة على المستوى العالمي.

واوضح ان «بيتك» سيعلن خلال مناسبة الاحتفال بالأيام الوطنية خلال شهر فبراير الحالي عن بالبدء باصدار هذه البطاقات بهذه الخاصية وبتصاميم جذابة مختلفة تحمل علم الكويت.

ولفت الى ان «بيتك» يتطلع من خلال هذه المبادرة الى اصدار ما يعادل نسبته 30% من مجمل البطاقات المصرفية التي سيتم اصدارها خلال العام الحالي 2022، وستتم زيادة هذه النسبة في السنوات القادمة تماشيا مع سياسة «بيتك» في هذا الشأن لتصبح أكثر استدامة.

