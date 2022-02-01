«على درجة رجال الأعمال».. حقق معادلة نجاح الصحافي ليكون معداً ومذيعاً

إضاءات

يعد البرنامج الحواري «على درجة رجال الاعمال» الذي يقدمه الاعلامي مبارك الشعلان من البرامج التي يقف عندها المشاهد كونه محطة مهمة لعدة اسباب منها استخراج معلومات واراء قد تكون نوعا ما محجوبة او مخفية عن الاخرين وهنا يقع السؤال من هو الاعلامي المحترف الذي يستطيع ان يستخرج هذه المعلومات وهذه ترجع الى شخصية المحاور الذي يقوم بذلك الدور لكفاءته والتي لم تأت وليدة اللحظة بل هي نتاج سنوات من العلاقات التي استطاع ان يعززها مع الضيف. وهناك الكثير من الاعلاميين الذين شاركوا في هذه النوعية من البرامج الحوارية ومنهم من نجح وتميز ومنهم من اكتفى بتجارب معدودة وفضل الانسحاب بهدوء لعدم وجود اي ردة فعل او تجاوب من المشاهد ومايميز «على درجة رجال الاعمال» العفوية وعدم التصنع التي لايتحسس منها الضيف بانه مجرد مخزن للمعلومات وهذه تعتمد على حرفية المذيع الذي لايبحث عن «المانشيت» فقط بل يسعى الى ماهو اكثر من ذلك حتى يبقى هذا الحوار مرجعاً لكل باحث وقد نجح البرنامج في استضافة عدد من الشخصيات المهمة في مجالات مختلفة قد يجد بعض الاعلامين صعوبة في اجراء حوار معهم ولذلك تميز البرنامج باسماء جديدة وغير مكررة. ولعل استمرارية البرنامج في استضافة عدد من الاسماء المهمة هو دليل على الانفراد في ظل المنافسة من قبل عدد من القنوات والمنصات التي تسعى لان يكون لها الريادة فيها.

نقاش

وتعتبر البرامج الحوارية من أهم وأكثر البرامج ضرورية في صناعة وتشكيل الرأي العام بحيث تسهم في بناء النقاش والجدال حيال القضايا المطروحة وتلعب دوراً في التأثير على الآراء العامة لذلك نرى ان العديد من المقاطع التي تنشر في «السوشال ميديا» التي تتضمن ضيوف برنامج «على درجة رجال الاعمال» والتصريحات النارية منهم والتي وصلت الى حد اثارة هذه التصريحات في المجالس وتدواها بين الجميع.

خطى

ويبقى ان نقول ان البرنامج الحواري «على درجة رجال الاعمال» يمشى بخطى ثابته ومتأنية وايضا في انتقاء ضيوفه الذين لايهم ان يكونوا «ترند» بل يكونون «ثقل» في مجالهم واختصاصهم والمساحة الممنوحة لهم في التعبير والتصريح عما «يختلج.. صدورهم».

وانه حقق قيمة مضافة ومعادلة تمثل نجاح الصحافي في ان يكون معدا ومذيعا ناجحا يمتلك ادارة الحوار ويرفع سقفه ليصل الى مناطق لم يتم التطرق لها مع نخبة المجتمع الاقتصادي في جميع القطاعات الاقتصادية ويقدم مادة مختلفة تم التفاعل معها بشكل واسع وغير مسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي في القضايا الاقتصادية التي تهم الناس مثل الدعوم واسقاط القروض وزيادة الرواتب.

بالاضافة الى قضايا العجز في الميزانية العامة وتخصيص الشركات شملت شخصيات اقتصادية بارزة في الحقائب الوزارية الاقتصادية والبنوك والصناعة والاتصالات والنفط والبورصة.

