ماجدة الرومي تحلِّق بجمهور العُلا في سهرة لا تنسى بطنطورة

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شهدت قاعة مرايا بمدينة العلا السعودية حفلاً ضخماً أحيته الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وقدّمت الرومي خلاله باقة من أغانيها المميزة، التي أطربت من خلالها الجمهور السعودي الذي حضر الحفل وتفاعل معها بشكلٍ كبير.

ووجهت الفنانة اللبنانية رسالة مؤثرة للمملكة، وحيت الشعب السعودي قائلة: «نمسّي عليكم بالحب، ونوجّه تحية من القلب للمملكة العربية السعودية الأبية العلية ولشعبها الكريم وقيادتها الجليلة... هالبلد الحبيب اللي ما استقبلنا نحنا اللبنانية مرة إلا بالترحاب، وخصنا بكل رعاية وبكل إهتمام خلال أسوأ سنين الحرب اللبنانية ولليوم وكل يوم». وتابعت الرومي «هالبيت السعودي العربي الأصيل المبارك، نتمنى ربنا يديم مجده وازدهاره وتقدمه هالبلد الغالي. وصلاتنا نحن اللبنانيين اللي لبنان تبعنا لبناني حر مستقل، نحنا اللبنانيين اللي انتماءنا عربي، وسيادتنا محفوظة بصمودنا مهما يطول زمن الضيق». وختمت ماجدة الرومي كلمتها قائلةً «صلاتنا الله يحفظ أمن وسيادة واستقرار هالبلد الحبيب وكل حبة تراب فيه. وكل حبة تراب بالخليج العربي والوطن العربي كله. كلمة الحق هذه قلتها من قلبي قدام الله وضميري وإن شاء الله الدنيا كلها بتسمع والدنيا كلها بتذكرها بشكركم على حضوركم ويديم عزكم». أحيت الرومي حفلها، الذي بيعت تذاكره بالكامل، برفقة الفرقة الموسيقية اللبنانية، يقودها المايسترو لبنان بعلبكي، وتضمن برنامجه 17 أغنية استهلته برائعتها الشهيرة «عم يسألوني عليك الناس»، ثم «مطرحك بقلبي»، ومن كلاسيكيات الغناء العربي، اختارت أغنية «التوبة» للراحل عبد الحليم حافظ، بالإضافة لأغنيات علقت في الوجدان مثل «غني للحب»، «مررت في خيالي»، «لوّن معي الأيام»، «لا تغضبي»، «عيناك ليال صيفية»، «اسمع قلبي»، «أحبك جداً»، «متغيّر ومحيرني»، و«ما راح ازعل ع شي»، و«على قلبي ملك». وختمت الحفل ب «كلمات» وهي الأغنية التي ظل الجمهور يطلبها طيلة الحفل.

وكانت الرومي قد استقبلت بالورود وبحفاوة لافتة فور وصولها إلى السعودية وأجرت البروفات الخاصة مع فرقتها الموسيقية استعداداً للحفل.

