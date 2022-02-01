حنان مطاوع ضمن سلسلة «خارج السيطرة»

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شابة أربعينية تعيش وحيدة في القاهرة لديها شغف بالأمومة. تقرّر أن تعوض هذه المشاعر من خلال رعاية حيوان والاهتمام به ضمن حلقة «توت» من سلسلة «خارج السيطرة»، من بطولة حنان مطاوع وإخراج أحمد خالد ومن إنتاج «استديوهات MBC»، ويُعرض على «شاهد VIP».

يطرح العمل حكاية مروة التي تعمل صانعة محتوى ولديها شغف كبير بالأمومة، وهي تعيش وحيدة في القاهرة، وتصارع الحياة وبشاعة الناس المحيطين بها. وبسبب تجاوزها سن الأربعين من دون ارتباط، وبعد محاولات عدة فاشلة للتعرف على زوج المستقبل، تفقد الأمل في الزواج والانجاب وتقرّر أن تستعيض عن ذلك بتربية كلب صغير، آملة أن تتخلص من وحدتها وكذلك من كل من حوّل حياتها إلى جحيم.

وسرعان ما تفاجأ أن الكلب «توت»، الذي تبدو عليه الطيبة والوداعة، باتت تصرفاته غريبة ويظهر عنيفاً في كثير من الأحيان. ورغم أن مروة تتجاهل بوادر العنف والشراسة التي لاحظتها، لكن الأمور ستتخذ منحى آخر سريعاً، حينما يبدأ توت بالدفاع عنها ضد كل من يقوم باستفزازها ومضايقتها.

