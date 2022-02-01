درة: لا أمثل بمظهري

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واجهت الفنانة درة حملة شرسة خلال الأيام الماضية بعد ظهورها، في بيروت أثناء اللعب بالثلج احتفالا بعيد ميلادها، بسبب إطلالاتها المختلفة. وتقول درة في تصريحات خاصة لـ«النهار» انها لا تمثل بمظهرها وتقدر كل جمهورها وتحترمه كثيرا «ولا يمكن أن يكون غضبي من الجميع بسبب بعض التعليقات والتي أراها دائما دافعا لي لتقديم الأفضل والأنسب لي وللجمهور معا». وتضيف «ملابسي جزء من شخصيتي فانا لا أتعمد الظهور دائما بهذه الطريقة التي أنشر بها صوري، فانا في النهاية سيدة ولي بيتي وحياتي الخاصة التي أبعدها تماما عن العيون، ولكن عملي كممثلة يفرض علي أن أشارك جمهوري بعض اللحظات التي أراها مناسبة للمشاركة».

وعن حبها الكبير للعمل تقول درة ان فيلم «الكاهن تأجل كثيراً، وكنت أود أن أتواجد في السينما قبل نهاية العام، كما أنني أرى أن الفيلم يناقش قضية مهمة للغاية» وعن تعاملها مع أبطال العمل تؤكد الفنانة المصرية «لا يوجد أجمل من التعامل مع الأستاذ حسين فهمي والأستاذ محمود حميدة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، تعلمت منهما كثيراً، وأهم شيء تعلمته الانضباط والالتزام، كما أن دمهما خفيف جداً».

وعن رفضها الاستعانة بدوبليرة تقول ان المخرج عثمان أبو لبن جرب أن أقوم بالمشاهد الصعبة، وبالفعل استطعت أن أقوم بكل مشاهد الأكشن والسيارة انقلبت بي لكن عموماً لم أتعرض لإصابات بالغة».

