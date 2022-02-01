أحياناً المنع ليس بسبب الحرام!

الاخيرة

في كتاب تاريخي يروي أحوال العامة في بغداد، أيام الدولة العباسية، ويعكس الحياة اليومية إبان العصر الذهبي الذي يُراد لنا العودة له، حال تسليم رجال الصحوة زمام الأمور، يظهر الكتاب أن حانات الخمر المعلنة كانت ثلاثة أنواع، الأول للشرب فقط، والثاني للشرب الذي تقدمه فتاة تسمى «العالمة» كونها تحفظ الشعر والقصص والتاريخ، والثالث به خمر ونساء ومبيت، كما يروي كتاب «الأغاني» للأصفهاني حكايات الخمر والنساء في قصور بعض الخلفاء، وهي أمور امتدت حتى الخلافة العثمانية المتباكى عليها...

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هناك 56 دولة إسلامية في عصرنا الحاضر 94% منها تسمح بالمشروبات الروحية لا حباً بها بل لمعرفتها ألا سياحة واستثمار بعدم وجود تلك المشروبات، بدلالة ما يحدث في تركيا ومصر وتونس والمغرب إبان حكومات الإخوان، وإذا ما قررنا إخراج الدول التي تسمح بالخمور من قائمة الإسلام لوجب إخراج جميع الدول «الإسلامية» التي قامت بعد الخلافة الراشدة حتى يومنا هذا عدا دولتين أو ثلاث حاضرتين!

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والحقيقة المؤسفة أن منع الخمر لا يتم في بعض الدول الإسلامية بسبب «التحريم»، حيث إن الحرام الديني يشمل كثيراً من الأمور القائمة والمتفق على حرمتها، فعلى سبيل المثال هناك كتب مطبوعة لشيوخ دين متشددين تستشهد بالآيات والأحكام على أنها دلالات جلية على كفر بعض الدول الخليجية وغيرها من دول إسلامية «وهي قطعاً ليست كافرة بل الكافر هو من كفرها»، ومع ذلك لم تمنع تلك المحرمات، فلماذا هناك محرم يُمنع ومحرم يُسمح؟!

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آخر محطة:

في كثير من الأحيان يكون السبب الحقيقي للمنع ليس أحكام الدين والحرام، بل الأموال الطائلة التي يجنيها المتنفذون من بيع الخمور، ويرى البعض أنها ما يدفع الشباب لتعاطي المخدرات التي هي أكثر نفعاً وربحاً للمهربين من الخمور إلا أنها أشد ضرراً منها علـى الشباب!

