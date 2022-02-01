10 دقائق إضافية تمنع الموت المبكر

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وجدت دراسة أميركية أن النشاط البدني لنحو 10 دقائق إضافية يمكن أن يسهم بشكل كبير في منع الوفاة المبكرة، دون ضرورة الالتزام بممارسة التمارين لعدد كبير من الساعات أسبوعيا.

ووجدت الدراسة، أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 10 دقائق يوميا يمكن أن تمنع مئات الآلاف من الوفيات المبكرة خلال السنوات المقبلة.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الدراسات السابقة بشأن ممارسة التمارين الرياضية اعتمدت على ذكريات الناس غير الموثوقة حول عاداتهم في ممارسة التمارين، ووضعت إرشادات رسمية لما يمكن أن يحدث مع التمرين 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع ، وهو هدف طموح وربما غير قابل للتحقيق للعديد من الأشخاص.

أما في الدراسة الجديدة، فقد استكشف باحثون في المعهد الوطني الأميركي للسرطان، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ما قد يحدث لمعدلات الوفيات، إذا زاد الناس نشاطهم البدني دون الالتزام بالإرشادات الرسمية.

واستخدم الباحثون بيانات النشاط البدني لنحو 4840 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 40 و85 عاما، وقد زود البعض منهم بأجهزة تتبع النشاط لقياس مدى تحركهم بشكل موضوعي.

وباستخدام نماذج حسابية، وجد الباحثون أنه إذا مشى الشخص بسرعة، أو مارس التمارين لمدة 10 دقائق إضافية يوميا، يمكن تجنب 11174 حالة وفاة سنويا في الولايات المتحدة أو حوالي 7 في المئة من جميع الوفيات.

