السعودية.. إقبال كبير على أول مهرجان لليوغا

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اجتذب مهرجان اليوغا الأول من نوعه في السعودية أكثر من ألف مشارك ومشاركة، مع إقبال نسائي واضح.

وكانت اللجنة الأولمبية في البلاد أسست اللجنة السعودية لليوغا في مايو من العام الماضي، برئاسة مدربة اليوغا نوف المروعي.

وسرعان ما أعلنت اللجنة عن أول أنشطتها، وهو تنظيم مهرجان لليوغا يشمل تدريبات وأنشطة للأنواع المختلفة من الرياضة التأملية، مخصصة للرجال والأطفال والنساء.

وعقد المهرجان على شاطئ البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة لمنطقة مكة، على مدار يومي السبت والأحد.

ونقلت صحيفة «الرياض» عن المروعي، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز إمكانية ممارسة اليوغا كأسلوب حياة وتحفيز أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، مضيفة أن ذلك يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والهادفة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال رفع الوعي الصحي.

