سمو نائب الأمير تسلّم رسالة تبون إلى صاحب السمو

أول النهار

تسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح أمس رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

قام بتسليم الرسالة لسموه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر في قصر السيف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير صلاح السيف ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني.

