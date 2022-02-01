الناصر والبوسعيدي بحثا تنمية العلاقات الكويتية - العمانية

أول النهار

اجتمع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ(156) الشيخ د. أحمد ناصر مع وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي.

وجاء الاجتماع بمناسبة زيارة الوزير البوسعيدي للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تمت مناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

