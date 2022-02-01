وزير الخارجية: الكويت ستكون أول الحاضرين في قمة الجزائر

أول النهار

عقد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديمmقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة امس الاثنين جلسة مباحثات رسمية في ديوان عام وزارة الخارجية تناولت مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات كما تم خلال الجلسة مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وكشف وزير الخارجية د. أحمد الناصر عن توجيهات أكد عليها سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعم القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر.

وقال الناصر في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الجزائري: سنكون أول الحاضرين وآخر المغادرين في قمة الجزائر.

وأضاف: تشرفنا بلقاء سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث قدم الوزير لعمامرة رسالة لسمو الأمير من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون واستمعنا الى توجيهات سموه التي تضمنت الأولوية التي تبديها الكويت لتوطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع: كما التقينا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكانت له توجيهات مماثلة لتعزيز وتطوير العلاقات بين بلدينا.

وزاد: اجرينا مباحثات رسمية وكان هناك تطابق في الرؤى حيال القضايا الدولية والإقليمية، واتفقنا على ضرورة اضفاء صبغة القوانين الدولية على جميع القضايا.

وأوضح ان الاجتماع التشاوري العربي طرح العديد من الاطروحات لتطوير آلية العمل العربي المشترك.

وأشار الى أن المشاكل العربية اختلفت والتحديات زادت ولعل التفاعل والتعامل مع آليات العمل العربي المشترك تحتاج إلى التحديث لمواجهة التحديات.

عناصر التكامل

وقال: إن هناك عناصر تكاملية بين الدول العربية، وقد ناقشنا مع الجزائر كيفية تجاوز تحديات كورونا وكيفية تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.

واختتم كلامه: ان سمو الأمير وسمو ولي العهد يؤكدان على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وان سموه أمر بدعم قمة الجزائر، وقد جدد هذا الدعم لدى لقائنا بسمو نائب الأمير.

تبادل الأفكار

من ناحيته، أعرب الوزير الجزائري عن سعادته لتواجده بالكويت التي وصفها بدولة الكرم والأخوة، وكذلك المباحثات التي اجراها والرسالة التي نقلها من رئيس بلاده إلى القيادة السياسية بالكويت.

وأضاف: كان لي لقاء شيق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وسعدت بتبادل الأفكار والمعلومات والأحاديث، وصولاً إلى التزامات دقيقة لدعم العمل العربي المشترك في جميع المجالات.

ووصف لعمامرة زيارته إلى الكويت بالناجحة، كاشفاً عن أن اللجنة الاقتصادية المشتركة سيؤول الاشراف عليها الى وزارتي خارجية البلدين ما سيعزز اللقاءات بين وزراء الخارجية في البلدين، فضلاً عن مناقشة العمل العربي المشترك وتعزيز سبل تطويره من خلال القمة المزمع عقدها بالجزائر قبل نهاية هذا العام.

وقال: نرحب بالتزام الكويت بدعم العمل العربي المشترك، وهو التزام غير غريب على الكويت.

وأضاف: نتطلع إلى لقاءات على جميع المستويات وصولاً إلى لقاءات بين قيادتي البلدين.

وتابع: ستكون لدينا فرص أخرى للقاءات وسنتقاسم مع الصحافة الكويتية والعربية ما ستؤول إليه نتائج هذه اللقاءات، متمنيا النجاح لخطوات تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى وجود إرادة حقيقية لدى البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات، والمضي قدما لبناء علاقة استراتيجية متميزة.

وقال: حرصنا على تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين بلدينا.

الوحدة الفلسطينية

ورداً على سؤال حول الجهود الجزائرية للوساطة ما بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة، قال لعمامرة: الجزائر ترغب في تعزيز الوحدة الفلسطينية، مستذكرا اعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر في عام 1988، وكشف عن أن وفدا فلسطينياً سيشارك في قمة الجزائر العربية للحديث بصوت يعبر عن جميع أطياف الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك ثقة كاملة من الشعب الفلسطيني للجزائر والجزائريين، مؤكداً دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية ولأحداث التوافق بين مختلف الفصائل.

وأضاف: المشوار انطلق من الجزائر للم الشمل، وتوحيد الموقف الفلسطيني.

وحول ما إذا كانت قمة الجزائر ستشهد بند إصلاح الجامعة العربية قال: أكيد سيطرح هذا الموضوع الذي طرح في عام 2005 لاعتماد القرارات بالأغلبية، واحداث التغيير الذي يتناسب مع وتيرة العمل في الجامعة العربية والذي يتطابق مع طموحاتها وفق التحديات الجديدة والمتجددة.

وتابع: ان هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة لإعادة ترسيم العلاقات الدولية ونحن نرى الحاجة الماسة لوضع رؤية للمستقبل لنكون فاعلين في العالم.

